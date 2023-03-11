В ночь на 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на арене The Theater at Virgin Hotels пройдет ивент UFC Fight Night 221. В турнире выступят сразу несколько спортсменов из России, один из них — Никита Крылов, который сразится с американцем Райаном Спэнном. Бойцы встретятся после 3.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 23.00 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании ОЛИМПБЕТ, Крылов — серьезный фаворит противостояния: поставить на победу Шахтера можно с коэффициентом 1.60, это около 59% вероятности. Успех американца предложен с котировкой 2.42 (40%), ничья идет за 70.0 (1%).

Ждете победу Крылова? Ставка в 1000 рублей на триумф Никиты при благоприятном исходе принесет 1600 рублей.

Бойцы — одни из лучших представителей полусреднего дивизиона UFC. Большую часть побед оба одержали досрочно: Крылов в 93% случаев, Спэнн — в 86%. Поставить на финиш от Никиты можно за 1.86, от Райана — за 3.00. Триумф россиянина по очкам идет за 6.00, американца — за 11.0.

Также вы можете угадать, в какой пятиминутке завершится поединок:

• в первом раунде — за 2.09;

• во втором — за 3.65;

• в третьем — за 6.70.

Эксперты не ждут полный бой: тотал больше 1.5 раунда можно оформить за 2.38, ТМ 1.5 — за 1.54.

Прогноз и ставка на бой UFC Никита Крылов — Райан Спэнн

Россиянин — шестой номер рейтинга полутяжеловесов и достаточно яркий боец: из 17 поединков в организации лишь три он довел до судейского решения. За всю его карьеру до просмотра судейских карточек докатились те же три боя. Поэтому схватка со Спэнном имеет хорошие шансы на ранний финиш: последние пять поединков американца в UFC завершились в первой пятиминутке.

При этом Крылов выглядит более мастеровитым бойцом: Никита уже давно дерется со звездами дивизиона (Ян Блахович, Магомед Анкалаев, Волкан Оздемир и другие), Спэнн же редко встречается с топ-оппонентами. Шахтеру могут помешать только проблемы со здоровьем, из-за которых отменили изначальную дату боя — 26 февраля. Если россиянин выступит на своем уровне, то может рассчитывать на уверенную победу.

Рекомендуемая ставка: досрочная победа Крылова за 1.86.