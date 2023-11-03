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«Трактор» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 3 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Адмирал» 3 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Адмирала».
Фото Телеграм-канал «Адмирала», Telegram

3 ноября «Трактор» и «Адмирал» проведут второй подряд матч в регулярном чемпионате КХЛ. Команды выйдут на лед «Арены Трактор» в Челябинске в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.72, это приблизительно 57% вероятности. Выигрыш гостей из Владивостока оценен в 4.29 (21%), даже на ничью котировка слегка ниже — 4.19 (22%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.41, этот рынок на коллектив Леонида Тамбиева идет за 2.88.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 2.27, Ф2(+1.5) — за 1.61;

• Ф1(-2.5) — за 3.45, Ф2(+2.5) — за 1.27.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.90, обратный вариант доступен с такой же котировкой.

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Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Адмирал»

Команда с Дальнего Востока занимает последнюю строчку не только в Восточной конференции, но и в общей таблице КХЛ. К тому же соперники встречались друг с другом буквально два дня назад, и «Трактор» одержал победу в овертайме (3:2). Правда, «Адмирал» наладил игру в атаке: в пяти прошлых поединках из шести отличался за 60 минут дважды и больше, а всего за это время отгрузил 14 шайб. Минимум в два гола гости выполнили и в двух предыдущих столкновениях с челябинцами.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.73.

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«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 2 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
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Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
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