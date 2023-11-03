3 ноября «Трактор» и «Адмирал» проведут второй подряд матч в регулярном чемпионате КХЛ. Команды выйдут на лед «Арены Трактор» в Челябинске в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.72, это приблизительно 57% вероятности. Выигрыш гостей из Владивостока оценен в 4.29 (21%), даже на ничью котировка слегка ниже — 4.19 (22%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.41, этот рынок на коллектив Леонида Тамбиева идет за 2.88.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 2.27, Ф2(+1.5) — за 1.61;

• Ф1(-2.5) — за 3.45, Ф2(+2.5) — за 1.27.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.90, обратный вариант доступен с такой же котировкой.

Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Адмирал»

Команда с Дальнего Востока занимает последнюю строчку не только в Восточной конференции, но и в общей таблице КХЛ. К тому же соперники встречались друг с другом буквально два дня назад, и «Трактор» одержал победу в овертайме (3:2). Правда, «Адмирал» наладил игру в атаке: в пяти прошлых поединках из шести отличался за 60 минут дважды и больше, а всего за это время отгрузил 14 шайб. Минимум в два гола гости выполнили и в двух предыдущих столкновениях с челябинцами.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.73.

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