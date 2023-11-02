«Балтика» практически не проигрывает дома. Игнашевич снова сдержит Сергеева и Кассьерру
«Зенит» в 14-м туре РПЛ сойдется с одним из аутсайдеров чемпионата — «Балтикой». Игра пройдет 4 ноября на «Ростех Арене» в Калининграде, начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Зенит» 4 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 1.76, что составляет приблизительно 55% вероятности. Выигрыш подопечных Сергея Игнашевича оценен в 4.68 (20%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 3.93 (25%).
«Балтика» в этом сезоне дома обыграла сине-бело-голубых в Кубке России (1:0). Рынок на непоражение калининградцев предложен за 2.12.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отразили превосходство петербуржцев:
• 1:1 — за 6.80;
• победа «Зенита» 1:0 — за 7.20;
• 2:0 — за 7.75.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.88, ТМ 2.5— за 1.97.
Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.83, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.97.
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«Балтика» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 4 ноября 2023 года
После двух подряд поражений в 9-м и 10-м турах РПЛ гости выдали серию из пяти побед с общим счетом 10:3. В одном из этих матчей петербуржцы одолели «Балтику» в Кубке России (2:1). Та встреча оказалась вторым очным поединком команд в этом сезоне: первый, проходивший в Калининграде, закончился в пользу хозяев (1:0).
«Зенит» подобрался к 14-му туру в ранге одного из самых результативных клубов РПЛ: петербуржцы наколотили 27 мячей (столько же у «Крыльев Советов»), в среднем это примерно 2,1 меткого выстрела за 90 минут. Лучший страйкер лиги на текущий момент — форвард действующих чемпионов Матео Кассьерра с 10 голами. Также в отличной форме его партнер по нападению Иван Сергеев, у которого 9+3 во всех соревнованиях (у колумбийца 11+5).
«Балтика» находится в зоне вылета: с 11 баллами расположилась на предпоследней строчке, но отставание от идущих выше «Оренбурга» и «Ахмата» составляет всего одно очко. При этом калининградцы великолепно действуют дома — в девяти встречах во всех турнирах на «Ростех Арене» допустили всего два поражения. Также все баллы в РПЛ коллектив Игнашевича заработал на родном стадионе — даже сыграл вничью с лидирующим «Краснодаром» (2:2).
Хозяева в последних четырех поединках во всех соревнованиях уступили всего один раз, победив дважды. Во вторник «Балтика» выдала самую результативную игру в сезоне (против «Ахмата» в Кубке) — забила четыре мяча.
Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит»
Команды в этом сезоне дважды встречались в Кубке России и обменялись домашними победами. Предстоящий поединок пройдет в Калининграде, где «Балтика» чувствовала себя уверенно не только против «Зенита», но и практически со всеми соперниками. Аутсайдер РПЛ на родной арене потерпел всего два поражения за девять матчей во всех турнирах. Вдобавок даже в выездной кубковой игре подопечные Игнашевича лишь минимально уступили действующему чемпиону (1:2). Все располагает к тому, что калининградцы смогут продлить тренд на положительные результаты на «Ростех Арене».
Рекомендуемая ставка: Ф1(+1) — за 1.64.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1