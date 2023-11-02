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«Балтика» практически не проигрывает дома. Игнашевич снова сдержит Сергеева и Кассьерру

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Балтика» — «Зенит» 4 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Матео Кассьерра («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
Калининградцы в этом сезоне уже обыграли «Зенит».

«Зенит» в 14-м туре РПЛ сойдется с одним из аутсайдеров чемпионата — «Балтикой». Игра пройдет 4 ноября на «Ростех Арене» в Калининграде, начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
04 нояб, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Зенит» 4 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 1.76, что составляет приблизительно 55% вероятности. Выигрыш подопечных Сергея Игнашевича оценен в 4.68 (20%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 3.93 (25%).

«Балтика» в этом сезоне дома обыграла сине-бело-голубых в Кубке России (1:0). Рынок на непоражение калининградцев предложен за 2.12.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отразили превосходство петербуржцев:

• 1:1 — за 6.80;

• победа «Зенита» 1:0 — за 7.20;

• 2:0 — за 7.75.

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Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.88, ТМ 2.5— за 1.97.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.83, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.97.

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«Балтика» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 4 ноября 2023 года

После двух подряд поражений в 9-м и 10-м турах РПЛ гости выдали серию из пяти побед с общим счетом 10:3. В одном из этих матчей петербуржцы одолели «Балтику» в Кубке России (2:1). Та встреча оказалась вторым очным поединком команд в этом сезоне: первый, проходивший в Калининграде, закончился в пользу хозяев (1:0).

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«Зенит» подобрался к 14-му туру в ранге одного из самых результативных клубов РПЛ: петербуржцы наколотили 27 мячей (столько же у «Крыльев Советов»), в среднем это примерно 2,1 меткого выстрела за 90 минут. Лучший страйкер лиги на текущий момент — форвард действующих чемпионов Матео Кассьерра с 10 голами. Также в отличной форме его партнер по нападению Иван Сергеев, у которого 9+3 во всех соревнованиях (у колумбийца 11+5).

«Балтика» находится в зоне вылета: с 11 баллами расположилась на предпоследней строчке, но отставание от идущих выше «Оренбурга» и «Ахмата» составляет всего одно очко. При этом калининградцы великолепно действуют дома — в девяти встречах во всех турнирах на «Ростех Арене» допустили всего два поражения. Также все баллы в РПЛ коллектив Игнашевича заработал на родном стадионе — даже сыграл вничью с лидирующим «Краснодаром» (2:2).

Хозяева в последних четырех поединках во всех соревнованиях уступили всего один раз, победив дважды. Во вторник «Балтика» выдала самую результативную игру в сезоне (против «Ахмата» в Кубке) — забила четыре мяча.

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Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит»

Команды в этом сезоне дважды встречались в Кубке России и обменялись домашними победами. Предстоящий поединок пройдет в Калининграде, где «Балтика» чувствовала себя уверенно не только против «Зенита», но и практически со всеми соперниками. Аутсайдер РПЛ на родной арене потерпел всего два поражения за девять матчей во всех турнирах. Вдобавок даже в выездной кубковой игре подопечные Игнашевича лишь минимально уступили действующему чемпиону (1:2). Все располагает к тому, что калининградцы смогут продлить тренд на положительные результаты на «Ростех Арене».

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1) — за 1.64.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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