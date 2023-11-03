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«ПСЖ» — «Монпелье»: прогноз на матч лиги 1 3 ноября 2023 года

Прогноз на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Монпелье» 3 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Global Look Press

3 ноября «ПСЖ» в 11-м туре чемпионата Франции сойдется с «Монпелье». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток арбитра Рюдди Бюке прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.

Франция. Лига 1. 11-й тур
03 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Монпелье

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — однозначные фавориты: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.29, что составляет примерно 76% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 9.25 (10%), даже ничья доступна с гораздо меньшей котировкой 6.36 (14%).

«ПСЖ» обыграл «паладинов» в восьми последних встречах в чемпионате. Непоражение «Монпелье» идет за сомнительные 3.77.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка намекают на серьезное преимущество хозяев:

• 2:0 в пользу «ПСЖ» — за 8.00;

• 2:1 и 3:0 — за 8.75;

Тотал больше 3.5 гола предложен за 1.95, ТМ 3.5 — за 1.88.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценили в 1.71, обратный рынок можно оформить за 2.15.

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Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Монпелье»

«Паладины» — легкий соперник для парижан. Они обыграли «Монпелье» в восьми последних встречах в чемпионате, причем каждый раз с разницей минимум в два мяча. К предстоящему поединку подопечные Луиса Энрике еще и набрали неплохой ход: победили в четырех подряд матчах во всех турнирах, трижды — с преимуществом минимум в два гола. В прекрасной форме находится Килиан Мбаппе — у него уже 12+1 во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.76.

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«Трактор» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 3 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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