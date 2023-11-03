«ПСЖ» — «Монпелье»: прогноз на матч лиги 1 3 ноября 2023 года
3 ноября «ПСЖ» в 11-м туре чемпионата Франции сойдется с «Монпелье». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток арбитра Рюдди Бюке прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — однозначные фавориты: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.29, что составляет примерно 76% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 9.25 (10%), даже ничья доступна с гораздо меньшей котировкой 6.36 (14%).
«ПСЖ» обыграл «паладинов» в восьми последних встречах в чемпионате. Непоражение «Монпелье» идет за сомнительные 3.77.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка намекают на серьезное преимущество хозяев:
• 2:0 в пользу «ПСЖ» — за 8.00;
• 2:1 и 3:0 — за 8.75;
Тотал больше 3.5 гола предложен за 1.95, ТМ 3.5 — за 1.88.
Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценили в 1.71, обратный рынок можно оформить за 2.15.
Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Монпелье»
«Паладины» — легкий соперник для парижан. Они обыграли «Монпелье» в восьми последних встречах в чемпионате, причем каждый раз с разницей минимум в два мяча. К предстоящему поединку подопечные Луиса Энрике еще и набрали неплохой ход: победили в четырех подряд матчах во всех турнирах, трижды — с преимуществом минимум в два гола. В прекрасной форме находится Килиан Мбаппе — у него уже 12+1 во всех соревнованиях.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.76.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1