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Сегодня, 17:15

«Торпедо» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 23 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Торпедо» — ЦСКА 23 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Вратарь ЦСКА Александр Шарыченков.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

23 января в регулярном сезоне КХЛ состоится матч с участием вице-лидера Западной конференции — ЦСКА сыграет с «Торпедо». Матч состоится на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 19.20 мск.

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить за 1.88, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (20%), успех «Торпедо» — за чуть меньшие 3.70 (27%).

При ставке в 1000 рублей на триумф хозяев выплата составит 4200 рублей, а чистая прибыль — 3200 рублей.

Вариант «Торпедо» не проиграет» идет за 1.92. В трех из пяти последних матчей нижегородцы оказывались сильнее москвичей.

Можете выбрать один из тоталов встречи:

  • ТБ 4.5 доступен за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.30;

  • ТБ 5.5 — за 2.25, ТМ 5.5 — за 1.68.

Считаете, что обе команды забросят по две и более шайбы? Такое условие оценено котировкой 1.73.

На то, что счет откроет ЦСКА, коэффициент — 1.64. На «Торпедо» — 2.25. Отсутствие результативных бросков идет за 49.0.

 
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А кто выиграет больше периодов? ЦСКА — 1.90, «Торпедо» — 3.30, будет равенство — 3.70.

Победа армейцев с учетом овертайма и серии буллитов оценена в 1.49, нижегородцев — в 2.70.

 
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ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 23 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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