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«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 23 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 23 января 2023 года
Артем Белинин
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press

23 января в матче 21-го тура АПЛ встретятся лондонские команды — «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Крэйвен Коттедж», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
23 янв, 23:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Тоттенхэм

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи «Тоттенхэм». Поставить на него можно за 2.15, это примерно 46% вероятности. Успех хозяев оценили в 3.20 (30%), ничью — в 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Фулхэма» в случае успеха выплата составит 3200 рублей.

Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку за 1.75.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.42, Ф2(0) — за 1.60.

Эксперты не сомневаются в том, что матч получится результативным — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67.

Вариант «обе забьют» очень вероятен, его оценили в 1.59.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.

Александр Митрович (&laquo;Фулхэм&raquo;). «Фулхэм» — «Тоттенхэм»: Митрович станет ближе Кейна к Лиге чемпионов

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм»

Обе команды забивают практически в каждой игре — «Тоттенхэм» и «Фулхэм» не забили только в трех матчах АПЛ каждый. А в последних десяти встречах по семь раз у них прошел «верх» по голам. Учитывая, что за эти клубы играют Харри Кейн и Александр Митрович, можно уверенно ставить на тотал больше.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.67.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фулхэм
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«Интер» — «Эмполи»: прогноз на матч серии А 23 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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