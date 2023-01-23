23 января в матче 21-го тура АПЛ встретятся лондонские команды — «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Крэйвен Коттедж», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи «Тоттенхэм». Поставить на него можно за 2.15, это примерно 46% вероятности. Успех хозяев оценили в 3.20 (30%), ничью — в 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Фулхэма» в случае успеха выплата составит 3200 рублей.

Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку за 1.75.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.42, Ф2(0) — за 1.60.

Эксперты не сомневаются в том, что матч получится результативным — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67.

Вариант «обе забьют» очень вероятен, его оценили в 1.59.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм»

Обе команды забивают практически в каждой игре — «Тоттенхэм» и «Фулхэм» не забили только в трех матчах АПЛ каждый. А в последних десяти встречах по семь раз у них прошел «верх» по голам. Учитывая, что за эти клубы играют Харри Кейн и Александр Митрович, можно уверенно ставить на тотал больше.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.67.