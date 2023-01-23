«Саутгемптон» — «Ньюкасл»: даже Исаку с Альмироном не спасти результативность кубкового матча
24 января в Англии состоится первый полуфинал Кубка лиги, в котором «Саутгемптон» сыграет с «Ньюкаслом». Стартовая встреча двухматчевого противостояния пройдет на стадионе «Сент-Мэри» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Стюарт Атуэлл. В России трансляция будет недоступна.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Саутгемптон» — «Ньюкасл» 24 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Ньюкаслу». На победу «сорок» можно поставить с коэффициентом 1.75, вероятность такого исхода — 57%. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Саутгемптона» — за 5.10 (16%).
Считаете, что хозяева вгрызутся в соперника и хотя бы не проиграют? Такое условие оценено котировкой — 2.15.
Команды редко играют результативно: у «Ньюкасла» «верх» прошел в одном матче из последних пяти, у «Саутгемптона» — в двух. ТБ 2.5 идет за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84.
Обмен результативными атаками доступен за 2.00, противоположный исход — за 1.82.
Пенальти можно взять за 3.00, удаление — за 6.00, комбо из этих событий — за 11.0.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Эксперты считают, что в финале по итогам двух матчей окажется команда Эдди Хау. Коэффициент на это — 1.18. На «Саутгемптон» — 5.20.
«Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча 1/2 Кубка лиги 24 января 2023 года
В АПЛ позади уже половина сезона, а упертый «Ньюкасл» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. После 20 туров команда Эдди Хау идет третьей и уступает «Манчестер Сити» всего шесть баллов. Причем «сороки» проиграли всего раз в 20 матчах — в пятом туре на 98-й минуте упустили ничью с «Ливерпулем». Игры с топами для черно-белых самые непростые с точки зрения тактики: команда вынуждена много обороняться и поэтому часто довольствуется ничьими — «миром» завершились встречи с «Арсеналом» (0:0), «МЮ» (0:0) и «Сити» (3:3).
Кстати, три мяча от «горожан» — максимум, который «Ньюкасл» позволил себе пропустить в этом сезоне. Еще в двух матчах «сороки» получили по паре голов, а из остальных встреч либо выходили «сухими», либо с одним мячом в пассиве. Ставка на осторожную и четкую игру в обороне себя полностью оправдывает: в АПЛ черно-белые пропустили всего 11 мячей, у занимающего второе место по этому показателю «Арсенала» — 16. В Кубке лиги уровень сопротивления был еще ниже, чем в чемпионате, поэтому «Ньюкасл» вынул мяч из сетки всего раз в четырех играх — с «Транмир Роверс» в 1/32. «Кристал Пэлас», «Борнмуту» и «Лестеру» прошить команду Хау не удалось.
На то, что «Саутгемптон» не забьет в предстоящем матче, котировка — 2.28.
«Святые» идут последними в АПЛ — у них и у «Эвертона» по 15 очков. При этом от спасительной 17-й строчки их отделяют всего два балла, так что шансы остаться в высшей лиге есть. И несмотря на неудачи в чемпионате, где они проиграли семь из последних восьми матчей, «Саутгемптон» показывает потрясающую кубковую стабильность — вышел в полуфинал и Кубка Англии, и Кубка лиги. Причем из второго турнира коллективу Нейтана Джонса удалось высадить «Сити» — 2:0. Также в соперниках были «Кембридж Юнайтед» (3:0), «Шеффилд Уэнсдей» (1:1 ДВ) и «Линкольн» (2:1).
Прогноз и ставка на матч «Саутгемптон» — «Ньюкасл»
Хотя «Ньюкасл» забил в чемпионате уже 33 мяча (больше «МЮ», «Челси» и на один меньше, чем «Ливерпуль»), обычно игры с участием «сорок» не бывают яркими — только в одной из пяти последних прошел «верх». «Саутгемптон» отличается в АПЛ всего 0.85 раза за игру (17 голов в 20 играх), при этом в кубковых матчах улучшил этот показатель до двух мячей за 90 минут. Но то было на ранних стадиях, а сейчас на носу полуфинал, и лезть в атаку сломя голову аутсайдер точно не будет.
Скорее всего, первую встречу соперники используют как полигон для изучения своих возможностей и слабых сторон конкурента. Поэтому будут осторожны и много голов не подарят.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2