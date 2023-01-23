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«Саутгемптон» — «Ньюкасл»: даже Исаку с Альмироном не спасти результативность кубкового матча

Прогноз и ставка на матч Кубка лиги «Саутгемптон» — «Ньюкасл» 24 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Исак.
Фото Global Look Press
Команды привыкли к «сухому» футболу.

24 января в Англии состоится первый полуфинал Кубка лиги, в котором «Саутгемптон» сыграет с «Ньюкаслом». Стартовая встреча двухматчевого противостояния пройдет на стадионе «Сент-Мэри» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Стюарт Атуэлл. В России трансляция будет недоступна.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
24 янв, 23:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Саутгемптон» — «Ньюкасл» 24 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Ньюкаслу». На победу «сорок» можно поставить с коэффициентом 1.75, вероятность такого исхода — 57%. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Саутгемптона» — за 5.10 (16%).

Считаете, что хозяева вгрызутся в соперника и хотя бы не проиграют? Такое условие оценено котировкой — 2.15.

Команды редко играют результативно: у «Ньюкасла» «верх» прошел в одном матче из последних пяти, у «Саутгемптона» — в двух. ТБ 2.5 идет за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84.

Обмен результативными атаками доступен за 2.00, противоположный исход — за 1.82.

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Пенальти можно взять за 3.00, удаление — за 6.00, комбо из этих событий — за 11.0.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Ньюкасла» — 6.10;

  • ничья 1:1 — 6.90;

  • 2:0 на гостей — за 7.20.

Эксперты считают, что в финале по итогам двух матчей окажется команда Эдди Хау. Коэффициент на это — 1.18. На «Саутгемптон» — 5.20.

«Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча 1/2 Кубка лиги 24 января 2023 года

В АПЛ позади уже половина сезона, а упертый «Ньюкасл» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. После 20 туров команда Эдди Хау идет третьей и уступает «Манчестер Сити» всего шесть баллов. Причем «сороки» проиграли всего раз в 20 матчах — в пятом туре на 98-й минуте упустили ничью с «Ливерпулем». Игры с топами для черно-белых самые непростые с точки зрения тактики: команда вынуждена много обороняться и поэтому часто довольствуется ничьими — «миром» завершились встречи с «Арсеналом» (0:0), «МЮ» (0:0) и «Сити» (3:3).

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Кстати, три мяча от «горожан» — максимум, который «Ньюкасл» позволил себе пропустить в этом сезоне. Еще в двух матчах «сороки» получили по паре голов, а из остальных встреч либо выходили «сухими», либо с одним мячом в пассиве. Ставка на осторожную и четкую игру в обороне себя полностью оправдывает: в АПЛ черно-белые пропустили всего 11 мячей, у занимающего второе место по этому показателю «Арсенала» — 16. В Кубке лиги уровень сопротивления был еще ниже, чем в чемпионате, поэтому «Ньюкасл» вынул мяч из сетки всего раз в четырех играх — с «Транмир Роверс» в 1/32. «Кристал Пэлас», «Борнмуту» и «Лестеру» прошить команду Хау не удалось.

На то, что «Саутгемптон» не забьет в предстоящем матче, котировка — 2.28.

«Святые» идут последними в АПЛ — у них и у «Эвертона» по 15 очков. При этом от спасительной 17-й строчки их отделяют всего два балла, так что шансы остаться в высшей лиге есть. И несмотря на неудачи в чемпионате, где они проиграли семь из последних восьми матчей, «Саутгемптон» показывает потрясающую кубковую стабильность — вышел в полуфинал и Кубка Англии, и Кубка лиги. Причем из второго турнира коллективу Нейтана Джонса удалось высадить «Сити» — 2:0. Также в соперниках были «Кембридж Юнайтед» (3:0), «Шеффилд Уэнсдей» (1:1 ДВ) и «Линкольн» (2:1).

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Прогноз и ставка на матч «Саутгемптон» — «Ньюкасл»

Хотя «Ньюкасл» забил в чемпионате уже 33 мяча (больше «МЮ», «Челси» и на один меньше, чем «Ливерпуль»), обычно игры с участием «сорок» не бывают яркими — только в одной из пяти последних прошел «верх». «Саутгемптон» отличается в АПЛ всего 0.85 раза за игру (17 голов в 20 играх), при этом в кубковых матчах улучшил этот показатель до двух мячей за 90 минут. Но то было на ранних стадиях, а сейчас на носу полуфинал, и лезть в атаку сломя голову аутсайдер точно не будет.

Скорее всего, первую встречу соперники используют как полигон для изучения своих возможностей и слабых сторон конкурента. Поэтому будут осторожны и много голов не подарят.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.84.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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