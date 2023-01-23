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«Лацио» — «Милан»: Сарри использует спад Жиру и Леау в свою пользу

Прогноз и ставка на матч серии А «Лацио» — «Милан» 24 января 2023 года
Артем Белинин
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Оливье Жиру.
Фото Global Look Press
«Россонери» без побед уже четыре матча.

24 января в 19-м туре серии А встретятся команды из верхней половины таблицы — «Лацио» и «Милан». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на «Стадио Олимпико», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 22.40 мск. Главный арбитр встречи — Марко ди Белло.

Италия. Серия А. 19-й тур
24 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Милан

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Лацио» — «Милан» 24 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в гостей. Поставить на «Милан» можно за 2.30, это примерно 47% вероятности. Успех «Лацио» оценен в 3.00 (33%), ничья — в 3.70 (20%).

Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку за 1.66.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.22, Ф2(0) — за 1.94.

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«Верх» по голам прошел в восьми из десяти прошедших официальных матчей «Милана». Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.92.

Вариант «обе забьют» эксперты считают вполне вероятным — его оценили в 1.75.

В последних десяти встречах «Милан» забивал в среднем 1.5 мяча за игру, «Лацио» был менее результативен — 1.1 гола. Поставить на ИТМ1 (1.5) можно за 1.50, на ИТБ2 (1.5) — за 2.20.

Наиболее реальный точный счет встречи — 1:1 за 6.40.

«Лацио» — «Милан»: прогноз и анализ матча серии А 24 января 2023 года

«Лацио» получил большой подарок от итальянских чиновников. Суд присудил «Ювентусу» штраф в 15 очков, и туринцы откатились на десятую строчку серии А. Это позволило римлянам вспорхнуть на шестое место и таким образом претендовать на Лигу чемпионов, до которой три очка. Но чтобы закрепить успех, «Лацио» нужно выступать стабильно, а с этим есть проблемы.

После рестарта серии А у команды Маурицио Сарри только две победы в четырех матчах. При этом все соперники были «орлам» по силам — каждый из них находится за пределами топ-10. Однако это не помешало римлянам проиграть «Лечче» (1:2) и сыграть вничью с «Эмполи» (2:2). Победить удалось только близких к зоне вылета «Сассуоло» (2:0) и «Болонью» (1:0).

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Единственный позитивный момент у римского клуба — атакующая линия. Команда забивает уже четыре игры подряд, а особо порадовал дуэт Дзаканьи — Андерсон, который мобилизировался после травмы Иммобиле. Парни оформили по голу в двух играх подряд. Поставить на точный удар Маттиа в матче с «Миланом» можно за 4.80, Фелипе — за 3.60.

Забить «Милану» будет не так сложно, ведь у «россонери» проблемы с обороной: травмированы Балло-Туре, Флоренци и вратарь Маньян. Команда Пиоли пропускает уже шесть матчей подряд, при этом от соперников разного уровня. Красно-черных прошивали «Салернитана», «Фиорентина», «Лечче» и «Торино» (в дополнительное время кубковой встречи). Топовые команды тоже не испытывали проблем — «Интер» в Суперкубке разгромил принципиального соперника со счетом 3:0, а «Рома» отличилась дважды.

Последний раз на ноль миланцы сыграли еще в ноябре — в матче против «Кремонезе». Про победы команда Пиоли тоже начинает забывать, ведь предыдущая случилась еще в начале января. С тех пор «Милан» не выигрывает уже четыре матча. В том числе это связано с низкой результативностью Жиру и Леау — в пяти играх после ЧМ они забили на пару всего два мяча.

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Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Милан»

Трудно разобрать, у какой из команд дела идут хуже. «Лацио» победил в январе дважды, однако соперники у него были слабые. А «Милан» вовсе идет на серии из четырех матчей без выигрышей и пропускает уже шесть встреч кряду. Игры с топовыми клубами — проблема для Пиоли после паузы на ЧМ-2022. «Россонери» уступили «Интеру» и поделили очки с «Ромой».

Немаловажно, что игра для «Милана» пройдет на выезде — в родных стенах «Лацио» почти не теряет очки. В десяти последних матчах дома римляне проиграли лишь однажды, а актуальная форма «россонери» дает всем болельщикам «орлов» надежду, что их клуб наберет хотя бы балл.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.66.

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ФК Лацио
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
4.03 19:30
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 - : -
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 - : -
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