«Лацио» — «Милан»: Сарри использует спад Жиру и Леау в свою пользу
24 января в 19-м туре серии А встретятся команды из верхней половины таблицы — «Лацио» и «Милан». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на «Стадио Олимпико», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 22.40 мск. Главный арбитр встречи — Марко ди Белло.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Лацио» — «Милан» 24 января 2023 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в гостей. Поставить на «Милан» можно за 2.30, это примерно 47% вероятности. Успех «Лацио» оценен в 3.00 (33%), ничья — в 3.70 (20%).
Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку за 1.66.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.22, Ф2(0) — за 1.94.
«Верх» по голам прошел в восьми из десяти прошедших официальных матчей «Милана». Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.92.
Вариант «обе забьют» эксперты считают вполне вероятным — его оценили в 1.75.
В последних десяти встречах «Милан» забивал в среднем 1.5 мяча за игру, «Лацио» был менее результативен — 1.1 гола. Поставить на ИТМ1 (1.5) можно за 1.50, на ИТБ2 (1.5) — за 2.20.
Наиболее реальный точный счет встречи — 1:1 за 6.40.
«Лацио» — «Милан»: прогноз и анализ матча серии А 24 января 2023 года
«Лацио» получил большой подарок от итальянских чиновников. Суд присудил «Ювентусу» штраф в 15 очков, и туринцы откатились на десятую строчку серии А. Это позволило римлянам вспорхнуть на шестое место и таким образом претендовать на Лигу чемпионов, до которой три очка. Но чтобы закрепить успех, «Лацио» нужно выступать стабильно, а с этим есть проблемы.
После рестарта серии А у команды Маурицио Сарри только две победы в четырех матчах. При этом все соперники были «орлам» по силам — каждый из них находится за пределами топ-10. Однако это не помешало римлянам проиграть «Лечче» (1:2) и сыграть вничью с «Эмполи» (2:2). Победить удалось только близких к зоне вылета «Сассуоло» (2:0) и «Болонью» (1:0).
Единственный позитивный момент у римского клуба — атакующая линия. Команда забивает уже четыре игры подряд, а особо порадовал дуэт Дзаканьи — Андерсон, который мобилизировался после травмы Иммобиле. Парни оформили по голу в двух играх подряд. Поставить на точный удар Маттиа в матче с «Миланом» можно за 4.80, Фелипе — за 3.60.
Забить «Милану» будет не так сложно, ведь у «россонери» проблемы с обороной: травмированы Балло-Туре, Флоренци и вратарь Маньян. Команда Пиоли пропускает уже шесть матчей подряд, при этом от соперников разного уровня. Красно-черных прошивали «Салернитана», «Фиорентина», «Лечче» и «Торино» (в дополнительное время кубковой встречи). Топовые команды тоже не испытывали проблем — «Интер» в Суперкубке разгромил принципиального соперника со счетом 3:0, а «Рома» отличилась дважды.
Последний раз на ноль миланцы сыграли еще в ноябре — в матче против «Кремонезе». Про победы команда Пиоли тоже начинает забывать, ведь предыдущая случилась еще в начале января. С тех пор «Милан» не выигрывает уже четыре матча. В том числе это связано с низкой результативностью Жиру и Леау — в пяти играх после ЧМ они забили на пару всего два мяча.
Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Милан»
Трудно разобрать, у какой из команд дела идут хуже. «Лацио» победил в январе дважды, однако соперники у него были слабые. А «Милан» вовсе идет на серии из четырех матчей без выигрышей и пропускает уже шесть встреч кряду. Игры с топовыми клубами — проблема для Пиоли после паузы на ЧМ-2022. «Россонери» уступили «Интеру» и поделили очки с «Ромой».
Немаловажно, что игра для «Милана» пройдет на выезде — в родных стенах «Лацио» почти не теряет очки. В десяти последних матчах дома римляне проиграли лишь однажды, а актуальная форма «россонери» дает всем болельщикам «орлов» надежду, что их клуб наберет хотя бы балл.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2