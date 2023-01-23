Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Интер» — «Эмполи»: где смотреть матч серии А 23 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Эмполи» 23 января 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press

23 января один из лидеров чемпионата Италии «Интер» примет «Эмполи». Игра 19-го тура пройдет на знаменитом стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Антонио Рапуано.

Италия. Серия А. 19-й тур
23 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Эмполи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назначили «Интер» фаворитом встречи. На победу «нерадзурри» можно поставить с коэффициентом 1.29, что приблизительно 77% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.10 (16%), успех «Эмполи» — за 11.5 (7%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае сенсации выплата составит 11 500 рублей, а чистая прибыль — 10 500 рублей.

Вариант «Эмполи» не проиграет" идет за 3.80. Успех аутсайдера с форой (+1.5) гола — за 2.14.

Эксперты считают, что матч получится горячим и богатым на голы: ТБ 2.5 оценен в 1.53, ТМ 2.5 — в 2.50.

На то, что гости не забьют вице-чемпионам Италии, коэффициент — 1.95.

Отличные шансы увидеть в предстоящей встрече гол в исполнении Лаутаро Мартинеса (1.90) и Эдина Джеко (2.10). Точный удар Генриха Мхитаряна идет за 3.00.

Оливье Жиру. «Лацио» — «Милан»: Сарри использует спад Жиру и Леау в свою пользу

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «Интера» — 6.30;

  • 3:0 — 7.50;

  • 1:0 — 7.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Эмполи
0
Читайте также
Рублев спас невероятный матч. Отыгрался в концовке в безнадежной ситуации
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Верблюд в Омской области убил сторожа охотничьей базы
Лавров назвал уже «почти настоящей» войну Запада с Россией
В Совфеде назвали главную ошибку Эстонии в отношениях с Россией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 23 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости