Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Эмполи» 23 января 2023 года

23 января один из лидеров чемпионата Италии «Интер» примет «Эмполи». Игра 19-го тура пройдет на знаменитом стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Антонио Рапуано.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назначили «Интер» фаворитом встречи. На победу «нерадзурри» можно поставить с коэффициентом 1.29, что приблизительно 77% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.10 (16%), успех «Эмполи» — за 11.5 (7%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае сенсации выплата составит 11 500 рублей, а чистая прибыль — 10 500 рублей.

Вариант «Эмполи» не проиграет" идет за 3.80. Успех аутсайдера с форой (+1.5) гола — за 2.14.

Эксперты считают, что матч получится горячим и богатым на голы: ТБ 2.5 оценен в 1.53, ТМ 2.5 — в 2.50.

На то, что гости не забьют вице-чемпионам Италии, коэффициент — 1.95.

Отличные шансы увидеть в предстоящей встрече гол в исполнении Лаутаро Мартинеса (1.90) и Эдина Джеко (2.10). Точный удар Генриха Мхитаряна идет за 3.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: