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Сегодня, 14:15

Стефанос Циципас — Ришар Гаске: прогноз на матч ATP Штутгарт 14 июня 2023 года

Прогноз на матч ATP Штутгарт Стефанос Циципас — Ришар Гаске 14 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Стефанос Циципас.
Фото Getty Images

14 июня травяной сезон начнется для пятой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса. Во втором круге турнира в Хертогенбосе он сыграет с французом Ришаром Гаске. Время начала встречи пока неизвестно, в России она показана не будет. В личном противостоянии равенство — 1:1.

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Циципас — фаворит предстоящего матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу греческого теннисиста выставлен коэффициент 1.22, вероятность этого исхода — около 82%. Успех Гаске идет за 4.02 (18%).

Ставка в 1000 рублей на француза принесет 4020 рублей, если Гаске одержит сенсационную победу.

Тотал больше 22.5 гейма доступен за 1.97, ТМ 22.5 — за 1.78.

Ришар выиграл на двух тай-брейках единственный очный матч на траве — пять лет назад в Хертогенбосе. Его успех с форой (+3.5) гейма идет за 2.05, а Ф2(+4.5) — за 1.59.

Выигрыш французом хотя бы одного сета предложен за 2.03, а греком — за скучные 1.08.

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Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Ришар Гаске

Циципас в прошлом сезоне очень недурно зажигал на траве и если уступал, то исключительно топ-игрокам: дважды проиграл Кирьосу, раз — Маррею, а еще взял титул на Мальорке. В Штутгарте он вылетел в четвертьфинале, так что должен стремиться хотя бы к повторению результата. Гаске — неплохой вариант для старта на турнире, ведь возрастной француз уже далек от былой формы.

На старте турнира Ришар расправился с недавно вошедшим в топ-100 американцем Юбэнксом, причем первый сет забрал только на тай-брейке. Француз явно переигрывал соперника в обмене ударами, но с Циципасом справиться ему будет значительно сложнее — все-таки Стеф и на подаче хорош, и в розыгрышах интереснее. Скорее всего, для француза путь завершится в двух сетах.

Рекомендуемая ставка: 2:0 по сетам в пользу Циципаса за 1.72.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Ришар Гаске
Стефанос Циципас
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Вероника Кудерметова — Кэрол Чжао: прогноз на матч WTA Хертогенбос 14 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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