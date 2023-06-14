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Сегодня, 19:35

PARI стала титульным партнером международного турнира «Кубок PARI Премьер»

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Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

Товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер» состоится с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. Впервые борьба за главный трофей межсезонья пройдет на международном уровне. Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Титульным спонсором Кубка во второй раз подряд выступит букмекерская компания PARI.

Матчи пройдут в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена». Все игры турнира «Кубок PARI Премьер» в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Расписание турнира

1 июля. 19.30. «Зенит» — «Нефтчи» («Газпром Арена»)

4 июля. 19.30. «Црвена Звезда» — «Зенит» («Газпром Арена»)

8 июля. 19.30. «Нефтчи» — «Црвена Звезда» («Смена»)

9 июля. 19.30. «Зенит» — «Фенербахче» («Газпром Арена»)

12 июля. 19.30. «Фенербахче» — «Црвена Звезда» («Смена»)

15 июля. 14.00. «Нефтчи» — «Фенербахче» («Смена»)

Футбол
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ФК Зенит
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ФК Фенербахче
ФК Црвена Звезда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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