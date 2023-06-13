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Вероника Кудерметова — Кэрол Чжао: прогноз на матч WTA Хертогенбос 14 июня 2023 года

Прогноз на матч WTA Хертогенбос Вероника Кудерметова — Кэрол Чжао 14 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Вероника Кудерметова.
Фото Getty Images

14 июня в голландском Хертогенбосе пройдут матчи второго круга в женском одиночном разряде. В одном из них россиянка Вероника Кудерметова схлестнется с канадкой Кэрол Чжао. Матч между 14-й и 163-й ракетками мира начнется не ранее 12.00 по московскому времени, в России он показан не будет. Прежде теннисистки никогда не встречались.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Кудерметову безоговорочным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.06, что составляет приблизительно 94% вероятности исхода. Успех Чжао идет за крупные 7.75 (6%).

Ставка в 1000 рублей на канадку китайского происхождения в случае положительного исхода принесет выплату в 7750 рублей, а чистая прибыль составит 6750 рублей.

Счет 2:0 по сетам в пользу российской теннисистки доступен за 1.31.

Также можете поставить на успех Кудерметовой с форой (-6.5) гейма за 2.14. Если же считаете, что Чжао упрется и преуспеет в матче с гандикапом (+6.5), такое условие увеличит ставку в 1.66 раза.

Тотал больше 18.5 гейма идет за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.91.

Будет ли счет 6:0 в этой игре? Если верите, что будет, возьмите этот вариант за 5.80.

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Прогноз и ставка на матч Вероника Кудерметова — Кэрол Чжао

Кудерметова очень легко выиграла матч первого круга — американка Риске снялась во втором сете при счете 3:6, 0:3. Таким образом, Вероника успешно начала защиту прошлогоднего полуфинала. Тогда россиянка проиграла в 1/2 соотечественнице Александровой. Всего же для Кудерметовой это седьмая победа в девяти последних матчах на траве за два сезона.

Чжао впервые в сезоне пробилась в основную сетку турнира WTA. В Хертогенбосе она выиграла два матча квалификации, а в 1/16 одолела бельгийку Бонавантюр. Правда, в очень тяжелой битве — на двух тай-брейках. Теперь против Кудерметовой у нее еще меньше шансов: Кэрол вымотана тремя матчами за три дня, а еще она серьезно уступает россиянке в классе — она ни разу не обыгрывала игроков топ-50 ни на одном покрытии.

Рекомендуемая ставка: ТМ 19.5 гейма за 1.64.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Вероника Кудерметова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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