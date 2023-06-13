Вероника Кудерметова — Кэрол Чжао: прогноз на матч WTA Хертогенбос 14 июня 2023 года
14 июня в голландском Хертогенбосе пройдут матчи второго круга в женском одиночном разряде. В одном из них россиянка Вероника Кудерметова схлестнется с канадкой Кэрол Чжао. Матч между 14-й и 163-й ракетками мира начнется не ранее 12.00 по московскому времени, в России он показан не будет. Прежде теннисистки никогда не встречались.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Кудерметову безоговорочным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.06, что составляет приблизительно 94% вероятности исхода. Успех Чжао идет за крупные 7.75 (6%).
Ставка в 1000 рублей на канадку китайского происхождения в случае положительного исхода принесет выплату в 7750 рублей, а чистая прибыль составит 6750 рублей.
Счет 2:0 по сетам в пользу российской теннисистки доступен за 1.31.
Также можете поставить на успех Кудерметовой с форой (-6.5) гейма за 2.14. Если же считаете, что Чжао упрется и преуспеет в матче с гандикапом (+6.5), такое условие увеличит ставку в 1.66 раза.
Тотал больше 18.5 гейма идет за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.91.
Будет ли счет 6:0 в этой игре? Если верите, что будет, возьмите этот вариант за 5.80.
Прогноз и ставка на матч Вероника Кудерметова — Кэрол Чжао
Кудерметова очень легко выиграла матч первого круга — американка Риске снялась во втором сете при счете 3:6, 0:3. Таким образом, Вероника успешно начала защиту прошлогоднего полуфинала. Тогда россиянка проиграла в 1/2 соотечественнице Александровой. Всего же для Кудерметовой это седьмая победа в девяти последних матчах на траве за два сезона.
Чжао впервые в сезоне пробилась в основную сетку турнира WTA. В Хертогенбосе она выиграла два матча квалификации, а в 1/16 одолела бельгийку Бонавантюр. Правда, в очень тяжелой битве — на двух тай-брейках. Теперь против Кудерметовой у нее еще меньше шансов: Кэрол вымотана тремя матчами за три дня, а еще она серьезно уступает россиянке в классе — она ни разу не обыгрывала игроков топ-50 ни на одном покрытии.
Рекомендуемая ставка: ТМ 19.5 гейма за 1.64.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9