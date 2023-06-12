Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 23:15

Ник Кирьос — Ву Йибин: австралиец не испытает сложностей в первом матче сезона

Прогноз на матч ATP Штутгарт Ник Кирьос — Ву Йибин 13 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ник Кирьос.
Фото Getty Images

13 июня состоится возвращение в тур австралийца Ника Кирьоса. Один из самых скандальных теннисистов планеты проведет первый матч в сезоне против китайца Ву Йибина. Игра первого круга турнира в Штутгарте начнется не ранее 18.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Прежде теннисисты никогда не встречались.

Новак Джокович. Клиент ФОНБЕТ угадал победителей «Ролан Гаррос» и Кубка России. Его выигрыш составил почти миллион рублей

Букмекерская компания Olimpbet убеждена, что у Кирьоса не возникнет проблем. На его победу выставлен коэффициент 1.23, что приблизительно 81% вероятности исхода. Успех Ву Йибина доступен за 3.89 (19%).

Ставка в 1000 рублей на теннисиста из Китая в случае его выигрыша принесет выплату в 3890 рублей.

2:0 по сетам в пользу Ника предложено оформить за 1.75. А вот триумф Ву в одной из партий идет за 2.00.

Йибин последний матч на траве провел шесть лет назад и никогда не соревновался на этом покрытии на взрослом уровне. На то, что он не выдержит конкуренцию с финалистом Уимблдона и уступит с форой (-3.5) гейма, котировка — 1.97.

Тотал больше 22.5 гейма доступен за 1.75, ТМ 22.5 — за 2.00. Также можете рассмотреть условие ТБ 25.5 за 2.24 и ТМ 25.5 за 1.60.

Тай-брейк в одном из сетов оценен в 1.85. Его отсутствие — в те же 1.85.

Новак Джокович. Эксперты назвали Джоковича безоговорочным фаворитом Уимблдона после триумфа на «Ролан Гаррос»

Прогноз и ставка на матч Ник Кирьос — Ву Йибин

Ник Кирьос не играл почти полгода: сначала восстанавливался после травмы, а затем стал жертвой вооруженного нападения, из-за чего пропустил грунтовую часть сезона. Хотя такое объяснение отказа от участия в турнирах может быть лишь попыткой ярко напомнить о себе — известно, что австралиец не уважает грунт и играет на нем крайне редко.

То, что для возвращения Ник выбрал именно травяную часть сезона, не должно удивлять. В прошлом году он добился лучшего для себя результата на «Шлемах» именно на этом покрытии — уступил в борьбе Джоковичу в финале Уимблдона. А еще у него были два полуфинала — в Галле и Штутгарте. Так что в Германии ему предстоит защитить хоть и небольшую, но все же часть очков.

Сомневаться в том, что Кирьос хорош на траве, не приходится. А вот данных об игре на этом покрытии Ву Йибина почти нет. Он дважды играл на зелени юниорский Уимблдон (в 2017-м уступил в 1/4 Давидовичу-Фокина) и после этого шесть лет не участвовал в подобных турнирах. И кажется, даже несмотря на то что для Ника это будет первый матч в сезоне, трудностей он не испытает.

Рекомендуемая ставка: ТМ 23.5 за 1.73.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Ник Кирьос
0
Читайте также
Российского туриста зарезали в центре Стамбула
Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корентен Муте — Аслан Карацев: прогноз на матч ATP Штутгарт 13 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости