Ник Кирьос — Ву Йибин: австралиец не испытает сложностей в первом матче сезона
13 июня состоится возвращение в тур австралийца Ника Кирьоса. Один из самых скандальных теннисистов планеты проведет первый матч в сезоне против китайца Ву Йибина. Игра первого круга турнира в Штутгарте начнется не ранее 18.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Прежде теннисисты никогда не встречались.
Букмекерская компания Olimpbet убеждена, что у Кирьоса не возникнет проблем. На его победу выставлен коэффициент 1.23, что приблизительно 81% вероятности исхода. Успех Ву Йибина доступен за 3.89 (19%).
Ставка в 1000 рублей на теннисиста из Китая в случае его выигрыша принесет выплату в 3890 рублей.
2:0 по сетам в пользу Ника предложено оформить за 1.75. А вот триумф Ву в одной из партий идет за 2.00.
Йибин последний матч на траве провел шесть лет назад и никогда не соревновался на этом покрытии на взрослом уровне. На то, что он не выдержит конкуренцию с финалистом Уимблдона и уступит с форой (-3.5) гейма, котировка — 1.97.
Тотал больше 22.5 гейма доступен за 1.75, ТМ 22.5 — за 2.00. Также можете рассмотреть условие ТБ 25.5 за 2.24 и ТМ 25.5 за 1.60.
Тай-брейк в одном из сетов оценен в 1.85. Его отсутствие — в те же 1.85.
Прогноз и ставка на матч Ник Кирьос — Ву Йибин
Ник Кирьос не играл почти полгода: сначала восстанавливался после травмы, а затем стал жертвой вооруженного нападения, из-за чего пропустил грунтовую часть сезона. Хотя такое объяснение отказа от участия в турнирах может быть лишь попыткой ярко напомнить о себе — известно, что австралиец не уважает грунт и играет на нем крайне редко.
То, что для возвращения Ник выбрал именно травяную часть сезона, не должно удивлять. В прошлом году он добился лучшего для себя результата на «Шлемах» именно на этом покрытии — уступил в борьбе Джоковичу в финале Уимблдона. А еще у него были два полуфинала — в Галле и Штутгарте. Так что в Германии ему предстоит защитить хоть и небольшую, но все же часть очков.
Сомневаться в том, что Кирьос хорош на траве, не приходится. А вот данных об игре на этом покрытии Ву Йибина почти нет. Он дважды играл на зелени юниорский Уимблдон (в 2017-м уступил в 1/4 Давидовичу-Фокина) и после этого шесть лет не участвовал в подобных турнирах. И кажется, даже несмотря на то что для Ника это будет первый матч в сезоне, трудностей он не испытает.
Рекомендуемая ставка: ТМ 23.5 за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9