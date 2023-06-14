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Сегодня, 14:15

Нидерланды — Хорватия: где смотреть полуфинал Лиги наций 14 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция полуфинала Лиги наций Нидерланды — Хорватия 14 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Тренировка сборной Нидерландов перед матчем с Хорватией.
Фото Официальной сайт сборной Нидерландов.

14 июня Нидерланды и Хорватия определят первого финалиста Лиги наций УЕФА. Команды встретятся на родине оранжевых в городе Роттердам. Стартовый свисток румынского арбитра Ишвана Ковача на арене «Де Кейп» прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/2 финала
14 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
Хорватия

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, подопечные Рональда Кумана имеют больше шансов на успех в предстоящем матче: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.04, что составляет примерно 48% вероятности. Выигрыш «шашечных» идет 3.74 (25%) — это наименее ожидаемый исход игры. Даже на ничью доступна котировка 3.55 (27%).

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Голландцы уже бывали в финале турнира — в самом первом его розыгрыше в 2019 году. Тогда они уступили Португалии (0:1). Взять выход оранжевых в решающий матч с учетом овертайма и серии пенальти можно за 1.54. Этот рынок на хорватов предложен за 2.50.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата встречи намекают на превосходство хозяев:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа хозяев 1:0 — за 6.40;

• 0:0 — за 7.11.

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Эксперты не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.22, ТМ 2.5 — в 1.70. При этом команды за две встречи друг с другом во всех турнирах оба раза заколотили ровно по три гола.

Рынок на результативные удары от обеих сборных доступен за 1.99, а вариант «обе забьют — нет» можно оформить за 1.81. Лишь в одной очной игре Нидерланды и Хорватия обменялись голами — ЧМ-1998.

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Полина Кудерметова — Людмила Самсонова: прогноз на матч ATP Хертогенбос 14 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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