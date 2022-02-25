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Сегодня, 15:05

«Спартак» сыграет против команды своего бывшего тренера в Лиге Европы: прогноз на матч

Прогнозы на матчи 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» — «Лейпциг»
Виталий Пудздрав
Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В Ньоне сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Московский «Спартак» узнал своего соперника — им стал немецкий «Лейпциг». Аналитики уже оценили шансы красно-белых на проход в следующий раунд и делятся с вами самыми актуальными данными и котировками. Первая игра двухматчевого противостояния состоится 10 марта в Лейпциге.

Онлайн жеребьевки Лиги Европы. Тедеско против «Спартака»! Красно-белые сыграют против «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги Европы. Онлайн

Эксперты легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом в этом противостоянии немецкую команду. Проход коллектива бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско в четвертьфинал оценивается в коэффициент 1.16 — это примерно 75% вероятности. Успех «Спартака» по итогам двух матчей видят возможным за котировку в 3.50. (25%).

Победа «Лейпцига» в первом матче расценивается в 1.31 (70%). Ничья идет в линии за 5.10 (20%), а успех «Спартака» можно взять за 8.60 (10%).

· Ф1(-2) идет за 2.37.

· Ф2(+2) есть за 1.54.

Тотал голов больше 2.5 на первый матч можно взять с коэффициентом 1.50. А тотал меньше букмекеры готовы предложить за 2.60.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5100 рублей.

Ставку «Спартак» не проиграет" можно взять за 3.50.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.30. Для «Лейпцига» доступа котировка в 7.50, а для «Спартака» — 18.0.

· ТМ 0.5 — 16.5

· Обе забьют: нет — 1.96

· Точный счет: 1:0 — 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лейпциг
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
0

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
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