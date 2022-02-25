«Спартак» сыграет против команды своего бывшего тренера в Лиге Европы: прогноз на матч

В Ньоне сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Московский «Спартак» узнал своего соперника — им стал немецкий «Лейпциг». Аналитики уже оценили шансы красно-белых на проход в следующий раунд и делятся с вами самыми актуальными данными и котировками. Первая игра двухматчевого противостояния состоится 10 марта в Лейпциге.

Эксперты легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом в этом противостоянии немецкую команду. Проход коллектива бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско в четвертьфинал оценивается в коэффициент 1.16 — это примерно 75% вероятности. Успех «Спартака» по итогам двух матчей видят возможным за котировку в 3.50. (25%).

Победа «Лейпцига» в первом матче расценивается в 1.31 (70%). Ничья идет в линии за 5.10 (20%), а успех «Спартака» можно взять за 8.60 (10%).

· Ф1(-2) идет за 2.37.

· Ф2(+2) есть за 1.54.

Тотал голов больше 2.5 на первый матч можно взять с коэффициентом 1.50. А тотал меньше букмекеры готовы предложить за 2.60.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5100 рублей.

Ставку «Спартак» не проиграет" можно взять за 3.50.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.30. Для «Лейпцига» доступа котировка в 7.50, а для «Спартака» — 18.0.

· ТМ 0.5 — 16.5

· Обе забьют: нет — 1.96

· Точный счет: 1:0 — 8.50.