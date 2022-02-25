«Дженоа» — «Интер»: прогноз на матч серии А 25 февраля 2022 года
25 февраля 2022 года в 27-м туре итальянской серии А «Дженоа» примет миланский «Интер». Встреча состоится в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис», начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.
Команда Симоне Индзаги — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.35 — это порядка 72% вероятности. Успех «Дженоа» доступен за 9.30 (10%), а ничья — за 5.30 (18%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Дженоа» можно выиграть 9300 рублей в случае успеха хозяев.
Ф1(+1.5) идет за 1.92, а Ф2(-1.5) — за 1.94.
Вы также можете выбрать один из множества вариантов тотала на этот матч — к примеру:
· тотал голов больше 2.5 идет за 1.60, а ТМ 2.5 — за 2.33;
· тотал голов больше 3.5 идет за 3.50, а ТМ 3.5 — за 1.53;
· тотал голов больше 4.5 идет за 4.40, а ТМ 4.5 — за 1.21.
Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.00. Обратный исход доступен за 1.82.
Шансы «Дженоа» отличиться свыше одного раза оцениваются котировкой 4.70.
Уверены, что «Интер» способен забить трижды минимум? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.30.
Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 0:2 — коэффициент 6.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7