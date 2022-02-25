Прогноз на матч чемпионата Италии по футболу «Дженоа» — «Интер» 25 февраля

25 февраля 2022 года в 27-м туре итальянской серии А «Дженоа» примет миланский «Интер». Встреча состоится в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис», начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Команда Симоне Индзаги — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.35 — это порядка 72% вероятности. Успех «Дженоа» доступен за 9.30 (10%), а ничья — за 5.30 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Дженоа» можно выиграть 9300 рублей в случае успеха хозяев.

Ф1(+1.5) идет за 1.92, а Ф2(-1.5) — за 1.94.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов тотала на этот матч — к примеру:

· тотал голов больше 2.5 идет за 1.60, а ТМ 2.5 — за 2.33;

· тотал голов больше 3.5 идет за 3.50, а ТМ 3.5 — за 1.53;

· тотал голов больше 4.5 идет за 4.40, а ТМ 4.5 — за 1.21.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.00. Обратный исход доступен за 1.82.

Шансы «Дженоа» отличиться свыше одного раза оцениваются котировкой 4.70.

Уверены, что «Интер» способен забить трижды минимум? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.30.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 0:2 — коэффициент 6.30.