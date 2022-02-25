25 февраля в 27-м туре чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Удинезе». Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 20.45. Трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! «Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Милан». На успех команды можно поставить с котировкой 1.50 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.60 (24%), а победа «Удинезе» есть в линии за 6.50 (16%).

· Ф1(+1.5) идет за 1.55

· Ф2(-1.5) — за 2.44

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4600 рублей.

Ставку «Удинезе» не проиграет" можно взять за 2.70.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.70. Для «Милана» доступна котировка в 8.60, а для «Удинезе» — 17.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.06. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.81.

· ТМ 0.5 — 14.0

· Обе забьют: нет — 1.85

· Точный счет: 0:4 — 150