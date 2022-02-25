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«Милан» — «Удинезе»: где смотреть матч чемпионата Италии 25 февраля 2022 года

Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Удинезе» 25 февраля
Матвей Леонов
Стефано Пиоли.
Фото AFP

25 февраля в 27-м туре чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Удинезе». Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 20.45. Трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! «Футбол 1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Милан». На успех команды можно поставить с котировкой 1.50 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.60 (24%), а победа «Удинезе» есть в линии за 6.50 (16%).

· Ф1(+1.5) идет за 1.55

· Ф2(-1.5) — за 2.44

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4600 рублей.

Ставку «Удинезе» не проиграет" можно взять за 2.70.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.70. Для «Милана» доступна котировка в 8.60, а для «Удинезе» — 17.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.06. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.81.

· ТМ 0.5 — 14.0

· Обе забьют: нет — 1.85

· Точный счет: 0:4 — 150

Италия. Серия А. 27-й тур
25 февр, 20:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Удинезе

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
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