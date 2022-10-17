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«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 18 октября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев» 18 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Роман Любимов.
Фото Официальный сайт ХК «Спартак».

18 октября в КХЛ пройдет матч между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым». Игра состоится в Москве на «Арене Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. На победу «Салавата Юлаева» коэффициент — 2.30, это приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (24%), успех «Спартака» в основное время — за 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат игры в случае позитивного расклада принесет выигрыш в 3900 рублей.

Вариант «Спартак» не проиграет оценен в 1.62.

Последние матчи между этими командами получаются очень нерезультативными: в четырех предыдущих было забито меньше пяти шайб. ТБ 3.5 доступен за 1.60, ТМ 3.5 — за 2.40.

На то, что каждая команда забросит минимум дважды, котировка — 2.46.

Гол в меньшинстве идет за 7.00, в большинстве — за 3.20.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Салават Юлаев»

«Салават» очень бодро играет на выезде в последние недели — выиграл четыре матча подряд, причем три из них всухую (3:0 у «Трактора», 2:0 у «Амура», 4:0 у «Автомобилиста»). «Спартак» же только на прошлой неделе прервал серию из трех неудач дома, обыграв лишь в овертайме скромное минское «Динамо». Кажется, расклад сил в предстоящем матче строго в пользу гостей.

Рекомендуемая ставка: П2 в матче за 1.72.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
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«Динамо» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 17 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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