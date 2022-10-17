18 октября в КХЛ пройдет матч между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым». Игра состоится в Москве на «Арене Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. На победу «Салавата Юлаева» коэффициент — 2.30, это приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (24%), успех «Спартака» в основное время — за 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат игры в случае позитивного расклада принесет выигрыш в 3900 рублей.

Вариант «Спартак» не проиграет оценен в 1.62.

Последние матчи между этими командами получаются очень нерезультативными: в четырех предыдущих было забито меньше пяти шайб. ТБ 3.5 доступен за 1.60, ТМ 3.5 — за 2.40.

На то, что каждая команда забросит минимум дважды, котировка — 2.46.

Гол в меньшинстве идет за 7.00, в большинстве — за 3.20.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Салават Юлаев»

«Салават» очень бодро играет на выезде в последние недели — выиграл четыре матча подряд, причем три из них всухую (3:0 у «Трактора», 2:0 у «Амура», 4:0 у «Автомобилиста»). «Спартак» же только на прошлой неделе прервал серию из трех неудач дома, обыграв лишь в овертайме скромное минское «Динамо». Кажется, расклад сил в предстоящем матче строго в пользу гостей.

Рекомендуемая ставка: П2 в матче за 1.72.