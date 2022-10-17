20 минут без голов в матче ЦСКА со «Спартаком» принесли игроку букмекера 1 440 000 рублей

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ обогатился на 1 440 000 рублей благодаря ставке на главный матч 13-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА зарубился со «Спартаком». Игра на «ВЭБ Арене» завершилась вничью 2:2, как и нужно было автору ординара: сразу после второго гола Федора Чалова он поставил на то, что результат не изменится (а если точнее, на ТМ 4.5 мяча). 800 000 рублей, умноженные на коэффициент 1.80, спустя чуть больше 20 минут принесли солидную выплату.

Драйв игры не перерос в перестрелку в конце встречи

Конечно, обладатель 800 000 рублей очень рисковал, потому что матч был горячим, а гол Чалова разжег его еще сильнее. Федор прежде никогда не забивал «Спартаку», а на этот раз отметился сразу дублем и явно был заряжен отличиться в третий раз, но, кажется, у тренеров были другие планы. И Владимир Федотов, и Гильермо Абаскаль понимали, что ничья лучше, чем потеря даже одного балла, поэтому засушили заключительный отрезок встречи.

За 20 минут с момента последнего гола команды толком не создали ни одного опасного момента, хотя многое мог решить эпизод на 82-й минуте: полузащитник ЦСКА Никита Ермаков въехал в ногу Данилу Пруцеву и получил желтую карточку, которая вызвала много вопросов.

«Стык Ермакова с Пруцевым? Это страшный момент, конечно. Слава богу, что игрок не получил серьезную травму. Я думаю, что здесь надо было показывать красную карточку. Был довольно интенсивный подкат: прямая нога, шипы, попадает высоко, голеностоп Пруцева идет на слом — все критерии за красную карточку. Мне интересно, почему ВАР не позвал Карасева», — считает бывший арбитр Сергей Лапочкин.

Однако Сергей Карасев принял другое решение и оставил команды в равных составах, а игроку букмекера — больше шансов на отсутствие голов в оставшиеся минуты. Так и произошло, что принесло автору выплату в 1 440 000 рублей.