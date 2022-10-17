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Сегодня, 17:15

«Динамо» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 17 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» — ЦСКА 17 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Эрик О`Делл, «Динамо».
Фото Официальный сайт ХК «Динамо».

17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Динамо» и ЦСКА. Матч начнется в 19.30 по московскому времени на льду «ВТБ Арены», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции — в 19.25 мск.

Никита Нестеров (ЦСКА). «Динамо» — ЦСКА: Нестеров и О'Делл зажгут в московском дерби

Букмекерская компания БЕТСИТИ не видит фаворита в предстоящем матче. Поставить на победу как «Динамо», так и ЦСКА можно с одинаковым коэффициентом 2.60, или 38% вероятности. Ничья идет за 3.60 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 2600 рублей.

Можно поставить на то, что какая-либо из команд не проиграет — коэффициент также одинаковый (1.49).

Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) или Ф2(0) доступны за 1.92.

Вариант «обе забьют» максимально вероятен — поставить на него можно за 1.18.

Эксперты не определились с результативностью матча — тотал больше 4.5 шайбы, как и обратный исход, оценили в 1.92.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 2:2 — за 6.70;

• 1:1 — за 9.10;

• 3:3 — за 11.0.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
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«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 17 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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