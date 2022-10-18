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«Ростов» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России 18 октября 2022 года

Прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Динамо» 18 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Федор Смолов.
Фото Официальный сайт «Динамо».

18 октября в четвертом туре группового этапа Кубка России встретятся «Ростов» и «Динамо». Игра начнется в 20.30 по московскому времени на «ВТБ Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 20.25 мск.

Кубок России. Группа C
18 окт, 20:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно за 2.00, это 50% вероятности исхода. Успех «Ростова» оценили в 3.70 (27%), ничью — в 3.90 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае их триумфа выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что футболисты Карпина не проиграют, оформите ставку за 1.86.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.49, Ф2(0) — за 2.75.

Поставить на то, что «Динамо» забьет два и больше мяча, можно за 1.90. Аналогичная ставка на «Ростов» предложена за 2.90.

Эксперты считают, что в матче пройдет «верх» по голам. Котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.90.

Вариант «обе забьют» более предпочтительный, взять его можно за 1.76. Обратный исход доступен за 2.06.

Наиболее вероятный точный счет в матче — 1:1 за 6.70.

Федор Смолов. «Динамо» — «Ростов»: Комличенко и Смолов сразятся за выход в следующий раунд Кубка России

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов»

Матч важен для обеих команд — поражение критически навредит что одним, что другим. Конечно, выйти в плей-офф наверняка получится, но попасть в верхнюю половину сетки не выйдет. Поэтому соперники вряд ли оголтело полетят вперед — цена пропущенного в контратаке мяча возрастет в разы.

Мало того что на минимум голов намекает вероятный характер матча, так еще и статистика личных встреч вторит. Семь из 10 последних игр между командами закончились двумя и менее голами.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
0
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«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 18 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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