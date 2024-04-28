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Сегодня, 12:15

«Краснодар» вновь сражается за чемпионство. Сперцян и Кордоба набрали форму в важнейшей части сезона

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» 29 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Джон Кордоба («Краснодар»).
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram
Атака «быков» выглядит очень опасно.

«Краснодар» в 26-м туре чемпионат России отправится на выезд в Самару, где встретится с «Крыльями Советов». Игра пройдет 29 апреля на «Самара Арене» и начнется в 13.00 по московскому времени. Главный арбитр — Сергей Карасев. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» 29 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у гостей больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.29, что составляет примерно 43% вероятности. Успех самарцев предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за чуть большие 3.60 (26%).

«Крылья» проводят хороший сезон и занимают пятое место в РПЛ. Вероятность их непоражения оценена в 1.67.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Краснодара»:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.40;

• 2:1 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 идет с такой же котировкой.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.69, обратный вариант дан за 2.13.

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Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). Поражение от «Динамо» лишит «Зенит» первой строчки. В этом сезоне баланс встреч с бело-голубыми — не в пользу петербуржцев

«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 29 апреля 2024 года

Гостям ни в коем случае нельзя терять очки, ведь из-за поражения «Зенита» в прошлом туре чемпионская гонка вновь обострилась. «Быки» за пять туров до финиша отстают от сине-бело-голубых всего на очко. После вялого начала весенней части сезона и увольнения главного тренера Владимира Ивича «Краснодар» как будто пришел в себя: оформил три победы в четырех последних турах РПЛ, а уступил только «Зениту» (1:2). Хотя южане открыли счет в матче с петербуржцами, но дважды пропустили во втором тайме.

Особенно свежо выглядит нападение «быков»: в чемпионате они отличаются 1,64 раза в среднем за 90 минут, а всего наколотили 41 гол за 25 матчей — на три мяча меньше, чем лидирующий по этому показателю «Зенит» (44). При этом в четырех предыдущих турах «Краснодар» оформил 10 взятий ворот, а меньше двух раз огорчили только петербуржцев. В отличной форме Эдуард Сперцян и Джон Кордоба: у первого 2+3 в пяти прошлых встречах чемпионата (10+7 всего), у второго — 5+1 (14+5).

«Крылья» неожиданно находятся в гонке за топ-3 — от третьей строчки их отделяет пять баллов, а сами они идут пятыми. Команда серьезно поднялась в таблице благодаря хорошим результатам в последний месяц и осечкам конкурентов. В предыдущих пяти турах подопечные Игоря Осинькина уступили только «Балтике» (1:2), одержав три победы. В 22-м туре они даже сдержали «Зенит» (1:1). Самарцы тоже немало забивают — 43 мяча в 25 турах, это второй показатель в лиге.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Крылья Советов» — «Краснодар»

У хозяев достаточно проблем с составом. Уже почти месяц травмирован основной правый защитник Гленн Бейл, весной на поле не появлялся лучший бомбардир команды Бенхамин Гарре, в прошлом туре повреждения получили Роман Ежов и Владимир Хубулов. Почти весь сезон лечится Денис Якуба.

У «быков» проблем чуть меньше: из-за перебора желтых карточек в Самаре не сыграет Олакунле Олусегун. Сергей Петров находится в лазарете уже давно.

«Крылья Советов» — «Краснодар»: статистика личных встреч

В первом круге «быки» достаточно уверенно обыграли самарцев (2:1) — те сократили отрыв в счете только на 85-й минуте. Явного перевеса в истории противостояния нет ни у кого: девять побед у «Краснодара», восемь — у «Крыльев». Вничью завершилось девять игр.

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Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Краснодар»

«Краснодар» входит в число самых результативных в РПЛ — забивает за игру в среднем 1,64 раза. Особенно ярко «быки» выглядели в последних четырех турах: за это время они оформили 10 мячей и лишь однажды отличились меньше двух раз за 90 минут — против лидирующего «Зенита». Также в отличной форме находятся лидеры «быков» Сперцян и Кордоба, от которых во многом зависит атака команды Мурада Мусаева.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.15.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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