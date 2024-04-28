«Краснодар» вновь сражается за чемпионство. Сперцян и Кордоба набрали форму в важнейшей части сезона

Атака «быков» выглядит очень опасно.

«Краснодар» в 26-м туре чемпионат России отправится на выезд в Самару, где встретится с «Крыльями Советов». Игра пройдет 29 апреля на «Самара Арене» и начнется в 13.00 по московскому времени. Главный арбитр — Сергей Карасев. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» 29 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у гостей больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.29, что составляет примерно 43% вероятности. Успех самарцев предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за чуть большие 3.60 (26%).

«Крылья» проводят хороший сезон и занимают пятое место в РПЛ. Вероятность их непоражения оценена в 1.67.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Краснодара»:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.40;

• 2:1 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 идет с такой же котировкой.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.69, обратный вариант дан за 2.13.

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«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 29 апреля 2024 года

Гостям ни в коем случае нельзя терять очки, ведь из-за поражения «Зенита» в прошлом туре чемпионская гонка вновь обострилась. «Быки» за пять туров до финиша отстают от сине-бело-голубых всего на очко. После вялого начала весенней части сезона и увольнения главного тренера Владимира Ивича «Краснодар» как будто пришел в себя: оформил три победы в четырех последних турах РПЛ, а уступил только «Зениту» (1:2). Хотя южане открыли счет в матче с петербуржцами, но дважды пропустили во втором тайме.

Особенно свежо выглядит нападение «быков»: в чемпионате они отличаются 1,64 раза в среднем за 90 минут, а всего наколотили 41 гол за 25 матчей — на три мяча меньше, чем лидирующий по этому показателю «Зенит» (44). При этом в четырех предыдущих турах «Краснодар» оформил 10 взятий ворот, а меньше двух раз огорчили только петербуржцев. В отличной форме Эдуард Сперцян и Джон Кордоба: у первого 2+3 в пяти прошлых встречах чемпионата (10+7 всего), у второго — 5+1 (14+5).

«Крылья» неожиданно находятся в гонке за топ-3 — от третьей строчки их отделяет пять баллов, а сами они идут пятыми. Команда серьезно поднялась в таблице благодаря хорошим результатам в последний месяц и осечкам конкурентов. В предыдущих пяти турах подопечные Игоря Осинькина уступили только «Балтике» (1:2), одержав три победы. В 22-м туре они даже сдержали «Зенит» (1:1). Самарцы тоже немало забивают — 43 мяча в 25 турах, это второй показатель в лиге.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Крылья Советов» — «Краснодар»

У хозяев достаточно проблем с составом. Уже почти месяц травмирован основной правый защитник Гленн Бейл, весной на поле не появлялся лучший бомбардир команды Бенхамин Гарре, в прошлом туре повреждения получили Роман Ежов и Владимир Хубулов. Почти весь сезон лечится Денис Якуба.

У «быков» проблем чуть меньше: из-за перебора желтых карточек в Самаре не сыграет Олакунле Олусегун. Сергей Петров находится в лазарете уже давно.

«Крылья Советов» — «Краснодар»: статистика личных встреч

В первом круге «быки» достаточно уверенно обыграли самарцев (2:1) — те сократили отрыв в счете только на 85-й минуте. Явного перевеса в истории противостояния нет ни у кого: девять побед у «Краснодара», восемь — у «Крыльев». Вничью завершилось девять игр.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Краснодар»

«Краснодар» входит в число самых результативных в РПЛ — забивает за игру в среднем 1,64 раза. Особенно ярко «быки» выглядели в последних четырех турах: за это время они оформили 10 мячей и лишь однажды отличились меньше двух раз за 90 минут — против лидирующего «Зенита». Также в отличной форме находятся лидеры «быков» Сперцян и Кордоба, от которых во многом зависит атака команды Мурада Мусаева.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.15.

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