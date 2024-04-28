«Краснодар» вновь сражается за чемпионство. Сперцян и Кордоба набрали форму в важнейшей части сезона
«Краснодар» в 26-м туре чемпионат России отправится на выезд в Самару, где встретится с «Крыльями Советов». Игра пройдет 29 апреля на «Самара Арене» и начнется в 13.00 по московскому времени. Главный арбитр — Сергей Карасев. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» 29 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у гостей больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.29, что составляет примерно 43% вероятности. Успех самарцев предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за чуть большие 3.60 (26%).
«Крылья» проводят хороший сезон и занимают пятое место в РПЛ. Вероятность их непоражения оценена в 1.67.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Краснодара»:
• 1:1 — за 5.80;
• 1:0 — за 7.40;
• 2:1 — за 8.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 идет с такой же котировкой.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.69, обратный вариант дан за 2.13.
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«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 29 апреля 2024 года
Гостям ни в коем случае нельзя терять очки, ведь из-за поражения «Зенита» в прошлом туре чемпионская гонка вновь обострилась. «Быки» за пять туров до финиша отстают от сине-бело-голубых всего на очко. После вялого начала весенней части сезона и увольнения главного тренера Владимира Ивича «Краснодар» как будто пришел в себя: оформил три победы в четырех последних турах РПЛ, а уступил только «Зениту» (1:2). Хотя южане открыли счет в матче с петербуржцами, но дважды пропустили во втором тайме.
Особенно свежо выглядит нападение «быков»: в чемпионате они отличаются 1,64 раза в среднем за 90 минут, а всего наколотили 41 гол за 25 матчей — на три мяча меньше, чем лидирующий по этому показателю «Зенит» (44). При этом в четырех предыдущих турах «Краснодар» оформил 10 взятий ворот, а меньше двух раз огорчили только петербуржцев. В отличной форме Эдуард Сперцян и Джон Кордоба: у первого 2+3 в пяти прошлых встречах чемпионата (10+7 всего), у второго — 5+1 (14+5).
«Крылья» неожиданно находятся в гонке за топ-3 — от третьей строчки их отделяет пять баллов, а сами они идут пятыми. Команда серьезно поднялась в таблице благодаря хорошим результатам в последний месяц и осечкам конкурентов. В предыдущих пяти турах подопечные Игоря Осинькина уступили только «Балтике» (1:2), одержав три победы. В 22-м туре они даже сдержали «Зенит» (1:1). Самарцы тоже немало забивают — 43 мяча в 25 турах, это второй показатель в лиге.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Крылья Советов» — «Краснодар»
У хозяев достаточно проблем с составом. Уже почти месяц травмирован основной правый защитник Гленн Бейл, весной на поле не появлялся лучший бомбардир команды Бенхамин Гарре, в прошлом туре повреждения получили Роман Ежов и Владимир Хубулов. Почти весь сезон лечится Денис Якуба.
У «быков» проблем чуть меньше: из-за перебора желтых карточек в Самаре не сыграет Олакунле Олусегун. Сергей Петров находится в лазарете уже давно.
«Крылья Советов» — «Краснодар»: статистика личных встреч
В первом круге «быки» достаточно уверенно обыграли самарцев (2:1) — те сократили отрыв в счете только на 85-й минуте. Явного перевеса в истории противостояния нет ни у кого: девять побед у «Краснодара», восемь — у «Крыльев». Вничью завершилось девять игр.
Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Краснодар»
«Краснодар» входит в число самых результативных в РПЛ — забивает за игру в среднем 1,64 раза. Особенно ярко «быки» выглядели в последних четырех турах: за это время они оформили 10 мячей и лишь однажды отличились меньше двух раз за 90 минут — против лидирующего «Зенита». Также в отличной форме находятся лидеры «быков» Сперцян и Кордоба, от которых во многом зависит атака команды Мурада Мусаева.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.15.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3