3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Спартак» и «Кубань». Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Начнется игра в 18.00, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Спартак». На москвичей можно поставить за 1.23 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (24%), а победа «Кубани» есть в линии за 13.0 (6%).

· Ф1(-2.5) идет за 2.70

· Ф2(+2.5) — за 1.43

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3500 рублей. Ставку «Кубань» не проиграет" можно взять за 3.90.

Шансы «Спартака» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.33.

Уверены, что «Кубань» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 6.70.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Спартака». На него можно поставить за 5.20.

· ТМ 0.5 — 13.5

· Обе забьют: нет — 1.56

· Точный счет: 1:0 — 5.90