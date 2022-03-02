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Сегодня, 13:15

«Спартак» — «Кубань»: прогноз и ставки на матч БЕТСИТИ Кубка России 3 марта 2022 года

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка России по футболу «Спартак» — «Кубань»
Виталий Пудздрав
Самуэль Жиго.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Спартак» и «Кубань». Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Начнется игра в 18.00, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Спартак». На москвичей можно поставить за 1.23 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (24%), а победа «Кубани» есть в линии за 13.0 (6%).

· Ф1(-2.5) идет за 2.70

· Ф2(+2.5) за 1.43

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3500 рублей. Ставку «Кубань» не проиграет" можно взять за 3.90.

Шансы «Спартака» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.33.

Уверены, что «Кубань» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 6.70.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Спартака». На него можно поставить за 5.20.

· ТМ 0.5 — 13.5

· Обе забьют: нет — 1.56

· Точный счет: 1:0 — 5.90

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Кубань

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
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«Сочи» — ЦСКА: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 2 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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