Прогноз на матч 1/8 финала Кубка России по футболу «Сочи» — ЦСКА

2 марта 2022 года «Сочи» примет ЦСКА в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Матч между ними состоится на стадионе «Фишт», начало — в 18.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Команда Владимира Федотова — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 2.55 — это примерно 38% вероятности. Успех ЦСКА доступен за 2.70 (35%), а ничья — за 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» можно выиграть 2550 рублей в случае успеха хозяев.

Выход «Сочи» в четвертьфинал оценивается коэффициентом 1.86, а ЦСКА — 1.94.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

· Ф1(0) идет за 1.85, а Ф2(0) — за 1.95;

· Ф1(-1) идет за 3.80, а Ф(+1) — за 1.24;

· Ф1(+1) идет за 1.21, а Ф2(-1) — за 4.10.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.83, а ТМ 2.5 — за 1.97.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.67. Противоположный исход оценивается котировкой 2.12.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.40.