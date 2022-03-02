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Сегодня, 11:15

«Сочи» — ЦСКА: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 2 марта 2022 года

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка России по футболу «Сочи» — ЦСКА
Егор Сергеев
Василий Березуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

2 марта 2022 года «Сочи» примет ЦСКА в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Матч между ними состоится на стадионе «Фишт», начало — в 18.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

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Команда Владимира Федотова — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 2.55 — это примерно 38% вероятности. Успех ЦСКА доступен за 2.70 (35%), а ничья — за 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» можно выиграть 2550 рублей в случае успеха хозяев.

Выход «Сочи» в четвертьфинал оценивается коэффициентом 1.86, а ЦСКА — 1.94.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

· Ф1(0) идет за 1.85, а Ф2(0) — за 1.95;

· Ф1(-1) идет за 3.80, а Ф(+1) — за 1.24;

· Ф1(+1) идет за 1.21, а Ф2(-1) — за 4.10.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.83, а ТМ 2.5 — за 1.97.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.67. Противоположный исход оценивается котировкой 2.12.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.40.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
ЦСКА
Футбол
Бетсити Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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