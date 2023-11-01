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«Спартак» — «Краснодар»: где смотреть матч Кубка России 1 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Спартак» — «Краснодар» 1 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Александр Соболев.
Фото Официальный телеграм-канал «Спартака»

1 ноября в шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» примет «Краснодар». Матч на «Открытие Банк Арене» начнется в 20.45 по московскому времени, в прямом эфире он будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 20.30 мск. Главным арбитром назначен Евгений Буланов.

FONBET Кубок России. Группа D
01 нояб, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Краснодар» фаворитом встречи. На победу гостей по итогам 90 минут игры можно поставить за 2.39, это примерно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.81 (21%), успех «Спартака» — за 2.71 (37%).

На то, что красно-белые не уступят в матче, который им, по сути, не нужен, котировка — 1.58.

Если вы думаете, что «быки» победят крупно, возьмите Ф2(-1.5) за 4.16. Но можете и подстраховать гостей — например, Ф2(0) за 1.79.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.53.

Харри Магуайр. «МЮ» получил три мяча от «Сити» и проиграл четвертый топ-матч сезона. От встречи с «Ньюкаслом» ничего хорошего ждать не стоит

Обмен голами случился в семи из восьми предыдущих встреч между командами. Вариант «обе забьют» оценен в 1.45, «обе забьют — нет» — за 2.73.

Наиболее вероятный точный счет, несмотря на предварительное превосходство «Краснодара», — ничья 1:1 за 7.00.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Федор Чалов

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Джон Кордоба

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

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