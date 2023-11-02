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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 2 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 2 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Константин Лучевников.
Фото Global Look Press

2 ноября в одном из матчей КХЛ «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом». Встреча на «Уфа-Арене» начнется в 17.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт эфира в 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на победу в основное время. Поставить на успех «Салавата Юлаева» можно за 2.48, что примерно 40% вероятности исхода. На триумф «Ак Барса» — за 2.58 (39%). Ничья же предложена за 3.77 (21%).

Казанцы проиграли уфимцам в основное время только раз в пяти последних матчах. Вариант Х2 предложен за 1.52.

Можете подстраховать команды с помощью форы: Ф2(0) идет за 1.92, Ф1(0) — за 1.88.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.91. В среднем в играх с участием «Ак Барса» забивается 5.5 гола, в матчах «Салавата» — 4.75.

Если хозяева победят с учетом ОТ и серии буллитов, сыграет коэффициент 1.87. Если гости — то 1.92.

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Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

«Ак Барс» в этом сезоне очень неплох в матчах против топ-команд: в последнем обыграл СКА (3:2), до этого два раза ЦСКА (5:2 и 4:1). С «Салаватом Юлаевым» казанцы в этом розыгрыше КХЛ также справились — в конце сентября победили 4:2. При этом в играх с середняками и аутсайдерами у них случаются проблемы. Видимо, мотивация на большие матчи у коллектива Билялетдинова зашкаливает как никогда.

«Салават», напротив, набирает очки преимущественно в играх с соперниками ниже классом. А вот с топами испытывает проблемы: уступил «Металлургу» (дважды), «Ак Барсу», московскому «Динамо» и «Автомобилисту». Исходя из этих данных, можно предположить, что предстоящий матч завершится в пользу гостей.

Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.92.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
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 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Ахмат – Факел
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4.11 19:00
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Краснодар – Кр. Советов
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