«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 2 ноября 2023 года
2 ноября в одном из матчей КХЛ «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом». Встреча на «Уфа-Арене» начнется в 17.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт эфира в 16.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на победу в основное время. Поставить на успех «Салавата Юлаева» можно за 2.48, что примерно 40% вероятности исхода. На триумф «Ак Барса» — за 2.58 (39%). Ничья же предложена за 3.77 (21%).
Казанцы проиграли уфимцам в основное время только раз в пяти последних матчах. Вариант Х2 предложен за 1.52.
Можете подстраховать команды с помощью форы: Ф2(0) идет за 1.92, Ф1(0) — за 1.88.
Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.91. В среднем в играх с участием «Ак Барса» забивается 5.5 гола, в матчах «Салавата» — 4.75.
Если хозяева победят с учетом ОТ и серии буллитов, сыграет коэффициент 1.87. Если гости — то 1.92.
Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
«Ак Барс» в этом сезоне очень неплох в матчах против топ-команд: в последнем обыграл СКА (3:2), до этого два раза ЦСКА (5:2 и 4:1). С «Салаватом Юлаевым» казанцы в этом розыгрыше КХЛ также справились — в конце сентября победили 4:2. При этом в играх с середняками и аутсайдерами у них случаются проблемы. Видимо, мотивация на большие матчи у коллектива Билялетдинова зашкаливает как никогда.
«Салават», напротив, набирает очки преимущественно в играх с соперниками ниже классом. А вот с топами испытывает проблемы: уступил «Металлургу» (дважды), «Ак Барсу», московскому «Динамо» и «Автомобилисту». Исходя из этих данных, можно предположить, что предстоящий матч завершится в пользу гостей.
Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1