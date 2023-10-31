«МЮ» получил три мяча от «Сити» и проиграл четвертый топ-матч сезона. От встречи с «Ньюкаслом» ничего хорошего ждать не стоит
1 ноября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом». Встреча начнется в 23.15 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Главным арбитром назначен Роберт Джонс.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 1 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали манкунианцев фаворитами встречи. На их победу по итогам 90 минут игры можно поставить за 2.15, что примерно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (25%), триумф «Ньюкасла» — за чуть меньшие 3.40 (29%).
Вариант «ничья или победа гостей» предложен за приятные 1.72.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.90. ТМ 2.5 оценен таким же коэффициентом.
Ни в одном из трех последних матчей между командами не было обмена голами. На условие «обе забьют» котировка 1.73, на «обе забьют — нет» — 2.13.
Победа «Ньюкасла» по ударам в створ доступна за 2.35, «МЮ» — за 1.80, ничья — за 7.80.
Выход «красных дьяволов» в следующий раунд турнира увеличит сумму ставки в 1.65 раза, «сорок» — в 2.25 раза.
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«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча 1/8 финала Кубка английской лиги 1 ноября 2023 года
Обе команды подходят к матчу в Кубке английской лиги на фоне не лучших результатов. «МЮ» в прошедшие выходные был унижен в дерби — «Сити» без особых проблем отправил в сетку соседей три безответных мяча. Это поражение стало для команды тен Хага пятым в десяти играх на старте АПЛ при пяти победах. Причем они даются манкунианцам непросто: скромные «Шеффилд», «Брентфорд», «Ноттингем», «Бернли» и «Вулверхэмптон» были обыграны всего в один мяч.
«МЮ» мало забивает (11 мячей) и неважно действует в обороне (16 пропущено) — по этой причине клуб имеет худшую разницу в топ-10 чемпионата. Тащивший команду в прошлом сезоне Маркус Рэшфорд стал тихоней и оформил на старте сезона всего 1+1, а лучшим бомбардиром команды является опорный полузащитник Скотт Мактимини, который, несмотря на свои подвиги, не имеет твердого места в составе.
Неудивительно, что в нынешней форме «красные дьяволы» становятся легкой добычей для больших команд. «Арсенал», «Тоттенхэм», «Сити» и «Бавария» в ЛЧ фактически их не почувствовали, забив в общей сложности 12 мячей. «Ньюкасл» в последние годы тоже относится к касте топ-клубов, поэтому также может откусить от манкунианцев приличный кусок мяса.
Правда, «сороки» из последних четырех матчей выиграли всего три. В предыдущие выходные они упустили победу над «Вулверхэмптоном» (2:2), ведя 2:1 к 70-й минуте, а до этого проиграли в ЛЧ «Боруссии» из Дортмунда (0:1). Однако стоит отметить, что в той встрече «Ньюкасл» покинула удача — он нанес 12 ударов (пять в створ), дважды попал в стойку и создал моментов на 1.99 xG.
В чемпионате команда Эдди Хау идет шестой в двух очках впереди «МЮ», выиграв те же пять матчей при двух ничьих и трех поражениях. Правда, пропустила она на пять мячей меньше (11 против 16), а забила аж на 15 больше (26 против 11). В Кубке лиги статистика лучше у манкунианцев, но если они прошли в прошлом раунде «Кристал Пэлас» (3:0), то «сороки» выбили главного фаворита — «Манчестер Сити» (1:0).
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
В последнее время «Ньюкасл» успешно играет с «МЮ» — проиграл всего один из четырех предыдущих матчей. Также «сороки» выглядят лучше соперника в целом по сезону — набрали больше очков в чемпионате (с внушительно лучшей разницей голов) и Лиге чемпионов, а в Кубке лиги прошли «Сити». Очевидно, что аппетиты команды Хау выросли, и теперь они будут нацелены на трофей.
Манкунианцы переживают не лучшие времена: они показывают невкусный футбол, а изнутри клуб разрывают скандалы. В такой ситуации распыляться на несколько турниров просто бессмысленно — АПЛ и ЛЧ намного важнее. Поэтому хозяева вряд ли будут сильно сопротивляться.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.72.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1