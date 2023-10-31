«МЮ» получил три мяча от «Сити» и проиграл четвертый топ-матч сезона. От встречи с «Ньюкаслом» ничего хорошего ждать не стоит

«Сороки» на прошлой стадии Кубка лиги выбили Пепа и компанию.

1 ноября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом». Встреча начнется в 23.15 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Главным арбитром назначен Роберт Джонс.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 1 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали манкунианцев фаворитами встречи. На их победу по итогам 90 минут игры можно поставить за 2.15, что примерно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (25%), триумф «Ньюкасла» — за чуть меньшие 3.40 (29%).

Вариант «ничья или победа гостей» предложен за приятные 1.72.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.90. ТМ 2.5 оценен таким же коэффициентом.

Ни в одном из трех последних матчей между командами не было обмена голами. На условие «обе забьют» котировка 1.73, на «обе забьют — нет» — 2.13.

Победа «Ньюкасла» по ударам в створ доступна за 2.35, «МЮ» — за 1.80, ничья — за 7.80.

Выход «красных дьяволов» в следующий раунд турнира увеличит сумму ставки в 1.65 раза, «сорок» — в 2.25 раза.

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«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча 1/8 финала Кубка английской лиги 1 ноября 2023 года

Обе команды подходят к матчу в Кубке английской лиги на фоне не лучших результатов. «МЮ» в прошедшие выходные был унижен в дерби — «Сити» без особых проблем отправил в сетку соседей три безответных мяча. Это поражение стало для команды тен Хага пятым в десяти играх на старте АПЛ при пяти победах. Причем они даются манкунианцам непросто: скромные «Шеффилд», «Брентфорд», «Ноттингем», «Бернли» и «Вулверхэмптон» были обыграны всего в один мяч.

«МЮ» мало забивает (11 мячей) и неважно действует в обороне (16 пропущено) — по этой причине клуб имеет худшую разницу в топ-10 чемпионата. Тащивший команду в прошлом сезоне Маркус Рэшфорд стал тихоней и оформил на старте сезона всего 1+1, а лучшим бомбардиром команды является опорный полузащитник Скотт Мактимини, который, несмотря на свои подвиги, не имеет твердого места в составе.

Неудивительно, что в нынешней форме «красные дьяволы» становятся легкой добычей для больших команд. «Арсенал», «Тоттенхэм», «Сити» и «Бавария» в ЛЧ фактически их не почувствовали, забив в общей сложности 12 мячей. «Ньюкасл» в последние годы тоже относится к касте топ-клубов, поэтому также может откусить от манкунианцев приличный кусок мяса.

Правда, «сороки» из последних четырех матчей выиграли всего три. В предыдущие выходные они упустили победу над «Вулверхэмптоном» (2:2), ведя 2:1 к 70-й минуте, а до этого проиграли в ЛЧ «Боруссии» из Дортмунда (0:1). Однако стоит отметить, что в той встрече «Ньюкасл» покинула удача — он нанес 12 ударов (пять в створ), дважды попал в стойку и создал моментов на 1.99 xG.

В чемпионате команда Эдди Хау идет шестой в двух очках впереди «МЮ», выиграв те же пять матчей при двух ничьих и трех поражениях. Правда, пропустила она на пять мячей меньше (11 против 16), а забила аж на 15 больше (26 против 11). В Кубке лиги статистика лучше у манкунианцев, но если они прошли в прошлом раунде «Кристал Пэлас» (3:0), то «сороки» выбили главного фаворита — «Манчестер Сити» (1:0).

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

В последнее время «Ньюкасл» успешно играет с «МЮ» — проиграл всего один из четырех предыдущих матчей. Также «сороки» выглядят лучше соперника в целом по сезону — набрали больше очков в чемпионате (с внушительно лучшей разницей голов) и Лиге чемпионов, а в Кубке лиги прошли «Сити». Очевидно, что аппетиты команды Хау выросли, и теперь они будут нацелены на трофей.

Манкунианцы переживают не лучшие времена: они показывают невкусный футбол, а изнутри клуб разрывают скандалы. В такой ситуации распыляться на несколько турниров просто бессмысленно — АПЛ и ЛЧ намного важнее. Поэтому хозяева вряд ли будут сильно сопротивляться.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.72.

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