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«МЮ» получил три мяча от «Сити» и проиграл четвертый топ-матч сезона. От встречи с «Ньюкаслом» ничего хорошего ждать не стоит

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 1 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Харри Магуайр.
Фото Global Look Press
«Сороки» на прошлой стадии Кубка лиги выбили Пепа и компанию.

1 ноября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом». Встреча начнется в 23.15 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Главным арбитром назначен Роберт Джонс.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
01 нояб, 23:15. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 1 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали манкунианцев фаворитами встречи. На их победу по итогам 90 минут игры можно поставить за 2.15, что примерно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (25%), триумф «Ньюкасла» — за чуть меньшие 3.40 (29%).

Вариант «ничья или победа гостей» предложен за приятные 1.72.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.90. ТМ 2.5 оценен таким же коэффициентом.

Ни в одном из трех последних матчей между командами не было обмена голами. На условие «обе забьют» котировка 1.73, на «обе забьют — нет» — 2.13.

Юрген Клопп (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года

Победа «Ньюкасла» по ударам в створ доступна за 2.35, «МЮ» — за 1.80, ничья — за 7.80.

Выход «красных дьяволов» в следующий раунд турнира увеличит сумму ставки в 1.65 раза, «сорок» — в 2.25 раза.

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«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча 1/8 финала Кубка английской лиги 1 ноября 2023 года

Обе команды подходят к матчу в Кубке английской лиги на фоне не лучших результатов. «МЮ» в прошедшие выходные был унижен в дерби — «Сити» без особых проблем отправил в сетку соседей три безответных мяча. Это поражение стало для команды тен Хага пятым в десяти играх на старте АПЛ при пяти победах. Причем они даются манкунианцам непросто: скромные «Шеффилд», «Брентфорд», «Ноттингем», «Бернли» и «Вулверхэмптон» были обыграны всего в один мяч.

«МЮ» мало забивает (11 мячей) и неважно действует в обороне (16 пропущено) — по этой причине клуб имеет худшую разницу в топ-10 чемпионата. Тащивший команду в прошлом сезоне Маркус Рэшфорд стал тихоней и оформил на старте сезона всего 1+1, а лучшим бомбардиром команды является опорный полузащитник Скотт Мактимини, который, несмотря на свои подвиги, не имеет твердого места в составе.

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Неудивительно, что в нынешней форме «красные дьяволы» становятся легкой добычей для больших команд. «Арсенал», «Тоттенхэм», «Сити» и «Бавария» в ЛЧ фактически их не почувствовали, забив в общей сложности 12 мячей. «Ньюкасл» в последние годы тоже относится к касте топ-клубов, поэтому также может откусить от манкунианцев приличный кусок мяса.

Правда, «сороки» из последних четырех матчей выиграли всего три. В предыдущие выходные они упустили победу над «Вулверхэмптоном» (2:2), ведя 2:1 к 70-й минуте, а до этого проиграли в ЛЧ «Боруссии» из Дортмунда (0:1). Однако стоит отметить, что в той встрече «Ньюкасл» покинула удача — он нанес 12 ударов (пять в створ), дважды попал в стойку и создал моментов на 1.99 xG.

В чемпионате команда Эдди Хау идет шестой в двух очках впереди «МЮ», выиграв те же пять матчей при двух ничьих и трех поражениях. Правда, пропустила она на пять мячей меньше (11 против 16), а забила аж на 15 больше (26 против 11). В Кубке лиги статистика лучше у манкунианцев, но если они прошли в прошлом раунде «Кристал Пэлас» (3:0), то «сороки» выбили главного фаворита — «Манчестер Сити» (1:0).

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

В последнее время «Ньюкасл» успешно играет с «МЮ» — проиграл всего один из четырех предыдущих матчей. Также «сороки» выглядят лучше соперника в целом по сезону — набрали больше очков в чемпионате (с внушительно лучшей разницей голов) и Лиге чемпионов, а в Кубке лиги прошли «Сити». Очевидно, что аппетиты команды Хау выросли, и теперь они будут нацелены на трофей.

Манкунианцы переживают не лучшие времена: они показывают невкусный футбол, а изнутри клуб разрывают скандалы. В такой ситуации распыляться на несколько турниров просто бессмысленно — АПЛ и ЛЧ намного важнее. Поэтому хозяева вряд ли будут сильно сопротивляться.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.72.

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Футбол
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

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