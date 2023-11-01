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«Локомотив» — «Рубин»: где смотреть матч Кубка России 1 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Локомотив» — «Рубин» 1 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Локомотив» — «Рубин».
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

1 ноября «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Рубин». Встреча заключительного тура Кубка России на этапе Пути РПЛ начнется в 18.30 по московскому времени. Главным арбитром назначена Вера Опейкина. В прямом эфире с 18.00 мск поединок покажут на телеканале «Матч ТВ».

FONBET Кубок России. Группа B
01 нояб, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у железнодорожников больше шансов на три очка: поставить на красно-зеленых можно с коэффициентом 1.52, что составляет примерно 60% вероятности. Успех гостей предложили с котировкой 6.01 (17%). Ничья доступна за 4.41 (23%).

Триумф «Локомотива» с форой (-1) идет за 1.83. Если предполагаете, что казанцы навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.98.

Команды обменялись голами в половине из восьми недавних встреч. «Обе забьют» дали за 1.89, обратный вариант — за 1.91.

Специалисты склоняются к тому, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.09.

Рахим Стерлинг (&laquo;Челси&raquo;). «Челси» — «Блэкберн»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года

Лишь в двух из шести прошлых игр красно-зеленые огорчили «Рубин» меньше двух раз за 90 минут. Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 точного удара представлен за 1.60.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на победу «Локо»:

  • 2:0 — за 6.52;

  • 1:0 — за 7.00;

  • 2:1 — за 7.43.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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«Химки» — «Динамо Владивосток»: где смотреть матч Кубка России 1 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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