«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 8 апреля 2023 года
8 апреля в Москве в рамках 22-го тура РПЛ состоится столичное дерби — «Спартак» примет «Динамо». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.15 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.
Букмекерская компания Olimpbet считает «Спартак» фаворитом матча. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.82 (26%), успех «Динамо» — за еще большие 4.07 (22%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 4070 рублей, а чистая прибыль составит 3070 рублей.
Верите, что «Динамо» продлит безвыигрышную серию «Спартака» до пяти матчей? Вариант Х2 идет за 1.95.
Дерби между красно-белыми и бело-голубыми в последнее время не брызжет результативностью: «верх» прошел только в трех из семи предыдущих встреч. ТМ 2.5 оценен в 2.13, ТБ 2.5 — в 1.75.
Без Квинси «Спартаку» будет непросто в атаке, но Соболев и Шамар при поддержке Бальде вполне могут покуражиться. ИТБ1 (1.5) доступен за 1.82, ИТМ1 (1.5) — за 2.00.
«Динамо» в последних двух матчах провалилось в атаке — ноль голов в ворота «Сочи» и «Акрона». На то, что гости не забьют в предстоящей игре, котировка — 2.85.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»
Обе команды пребывают в кризисе: «Спартак» не побеждает уже четыре матча, «Динамо» проиграло дважды подряд. Неудачи привели к тому, что красно-белые вылетели из верхней половины сетки Кубка России, а бело-голубые уступили по пенальти «Акрону» и совсем покинули турнир.
На спартаковцах отразилась потеря лидеров: Квинси получил травму в игре с «Ахматом» и не сыграл с «Уралом» в Кубке, Соболев и Шамар в этом турнире надолго дисквалифицированы, а еще отсутствует Джикия. И последнего, кажется, не хватает больше всего. Хотя красно-белые и с лидером обороны слишком часто вынимали мяч из сетки, но без него стало еще хуже. «Спартак» сыграл на ноль только один из семи крайних матчей: пропустил пять мячей в трех играх с «Уралом» и по два от «Оренбурга», «Локомотива» и «Факела».
«Динамо» же не блещет в атаке — в 2023-м команда Йокановича еще ни разу не забила больше одного мяча за игру, а в предыдущих двух не поразила ворота «Сочи» и «Акрона». Но нельзя сказать, что бело-голубые были безыдейны — местами им сильно не хватало заключительного удара.
Учитывая, как неряшливо в защите играет «Спартак», «Динамо» наверняка прервет серию без голов. Тем более Смолов и компания будут сильно раззадорены вылетом из Кубка от команды ФНЛ — отсиживаться на своей половине будет просто неприлично. А учитывая, что парни Абаскаля в последнее время пропускают дуплетом, и для второго гола шансы у гостей появятся.
Рекомендуемая ставка: «Динамо» забьет больше одного мяча за 1.91 (в случае если гости забьют ровно один мяч, случится возврат).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4