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«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 8 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 8 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Виктор Мозес.
Фото Global Look Press

8 апреля в Москве в рамках 22-го тура РПЛ состоится столичное дерби — «Спартак» примет «Динамо». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.15 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Букмекерская компания Olimpbet считает «Спартак» фаворитом матча. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.82 (26%), успех «Динамо» — за еще большие 4.07 (22%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 4070 рублей, а чистая прибыль составит 3070 рублей.

Верите, что «Динамо» продлит безвыигрышную серию «Спартака» до пяти матчей? Вариант Х2 идет за 1.95.

Дерби между красно-белыми и бело-голубыми в последнее время не брызжет результативностью: «верх» прошел только в трех из семи предыдущих встреч. ТМ 2.5 оценен в 2.13, ТБ 2.5 — в 1.75.

Без Квинси «Спартаку» будет непросто в атаке, но Соболев и Шамар при поддержке Бальде вполне могут покуражиться. ИТБ1 (1.5) доступен за 1.82, ИТМ1 (1.5) — за 2.00.

«Динамо» в последних двух матчах провалилось в атаке — ноль голов в ворота «Сочи» и «Акрона». На то, что гости не забьют в предстоящей игре, котировка — 2.85.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

Обе команды пребывают в кризисе: «Спартак» не побеждает уже четыре матча, «Динамо» проиграло дважды подряд. Неудачи привели к тому, что красно-белые вылетели из верхней половины сетки Кубка России, а бело-голубые уступили по пенальти «Акрону» и совсем покинули турнир.

На спартаковцах отразилась потеря лидеров: Квинси получил травму в игре с «Ахматом» и не сыграл с «Уралом» в Кубке, Соболев и Шамар в этом турнире надолго дисквалифицированы, а еще отсутствует Джикия. И последнего, кажется, не хватает больше всего. Хотя красно-белые и с лидером обороны слишком часто вынимали мяч из сетки, но без него стало еще хуже. «Спартак» сыграл на ноль только один из семи крайних матчей: пропустил пять мячей в трех играх с «Уралом» и по два от «Оренбурга», «Локомотива» и «Факела».

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«Динамо» же не блещет в атаке — в 2023-м команда Йокановича еще ни разу не забила больше одного мяча за игру, а в предыдущих двух не поразила ворота «Сочи» и «Акрона». Но нельзя сказать, что бело-голубые были безыдейны — местами им сильно не хватало заключительного удара.

Учитывая, как неряшливо в защите играет «Спартак», «Динамо» наверняка прервет серию без голов. Тем более Смолов и компания будут сильно раззадорены вылетом из Кубка от команды ФНЛ — отсиживаться на своей половине будет просто неприлично. А учитывая, что парни Абаскаля в последнее время пропускают дуплетом, и для второго гола шансы у гостей появятся.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» забьет больше одного мяча за 1.91 (в случае если гости забьют ровно один мяч, случится возврат).

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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28 тур
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
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Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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