ЦСКА — СКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 8 апреля 2023 года
8 апреля ЦСКА и СКА сойдутся в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ. После трех встреч минимальное преимущество на стороне москвичей (2:1). Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажут сайт matchtv.ru, с 16.45 мск — каналы KHL и KHL Prime.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что шансы хозяев чуть более предпочтительны: поставить на триумф москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.36, это около 41% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 2.80 (34%), ничья идет за 3.70 (25%).
Ждете третью победу столичных армейцев? Ставка в 1000 рублей на ЦСКА при благоприятном исходе принесет 2360 рублей.
Армейские клубы подарили один из самых долгих матчей текущего плей-офф: в стартовой игре серии выявили победителя только в третьем овертайме. Для подстраховки предложены рынки на викторию любой из команд с учетом дополнительного времени: успех ЦСКА идет за 1.78, СКА — за 2.03.
Также имеется широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.32;
• Ф2(-1.5) можно взять за 3.89, Ф1(+1.5) — за 1.23.
Аналитики считают подопечных Сергея Федорова серьезными фаворитами всего противостояния: поставить на выход москвичей в финал Кубка Гагарина можно за 1.50. Этот рынок на петербуржцев доступен за 2.56.
Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА
СКА уступает в серии и пока выглядит не лучшим образом: за три матча парни Романа Ротенберга забросили всего четыре шайбы и ни разу не отличились за игру больше двух раз. А в последней встрече вообще уступил всухую — 0:4. В регулярке петербуржцы тоже с трудом забивали команде Сергея Федорова: за шесть матчей только дважды пробили москвичей более двух раз за три периода.
Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (2.5) за 1.60.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4