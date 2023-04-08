«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 8 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
8 апреля «Спартак» и «Динамо» проведут в Москве дерби неудачников Кубка России. Команды встретятся в 22-м туре чемпионата страны на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток главного арбитра Сергея Иванова прозвучит в 19.30 по столичному времени. Посмотреть игру в прямом эфире с 19.15 мск можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».
Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение «Спартаку», на победу которого можно поставить за 1.90, вероятность этого исхода — примерно 52%. Ничья доступна за 3.82 (26%), успех «Динамо» — за 4.07 (22%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев принесет выигрыш в 1900 рублей, а чистая прибыль составит 900 рублей.
Верите в «Динамо» и лично в Федора Смолова? На вариант Х2 предложена котировка 1.95.
«Верх» в этом дерби прошел всего в трех из семи предыдущих встреч. ТМ 2.5 оценен в 2.13, ТБ 2.5 — в 1.75.
ИТБ1 (1.5) доступен за 1.82, ИТМ1 (1.5) — за 2.00. Правда, в последних четырех матчах красно-белые ни разу не отличились больше одного раза.
«Динамо» в последних двух матчах провалилось в атаке — ноль голов в ворота «Сочи» и «Акрона». На то, что гости не отличатся в предстоящей игре, котировка — 2.85.
На вариант «обе забьют» можно поставить за 1.68, на противоположный исход — за 2.17.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4