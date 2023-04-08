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Сегодня, 14:15

«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 8 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Динамо» 8 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Руслан Литвинов.
Фото Global Look Press

8 апреля «Спартак» и «Динамо» проведут в Москве дерби неудачников Кубка России. Команды встретятся в 22-м туре чемпионата страны на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток главного арбитра Сергея Иванова прозвучит в 19.30 по столичному времени. Посмотреть игру в прямом эфире с 19.15 мск можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение «Спартаку», на победу которого можно поставить за 1.90, вероятность этого исхода — примерно 52%. Ничья доступна за 3.82 (26%), успех «Динамо» — за 4.07 (22%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев принесет выигрыш в 1900 рублей, а чистая прибыль составит 900 рублей.

Верите в «Динамо» и лично в Федора Смолова? На вариант Х2 предложена котировка 1.95.

«Верх» в этом дерби прошел всего в трех из семи предыдущих встреч. ТМ 2.5 оценен в 2.13, ТБ 2.5 — в 1.75.

ИТБ1 (1.5) доступен за 1.82, ИТМ1 (1.5) — за 2.00. Правда, в последних четырех матчах красно-белые ни разу не отличились больше одного раза.

«Динамо» в последних двух матчах провалилось в атаке — ноль голов в ворота «Сочи» и «Акрона». На то, что гости не отличатся в предстоящей игре, котировка — 2.85.

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На вариант «обе забьют» можно поставить за 1.68, на противоположный исход — за 2.17.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.60;

  • успех «Спартака» 2:1 — за 7.75;

  • 1:0 — за 8.00.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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«Лацио» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 8 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Краснодар

 9
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Максим Глушенков

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