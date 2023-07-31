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«Спартак» — «Балтика»: прогноз на матч РПЛ 31 июля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика» 31 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Георгий Джикия.
Фото Global Look Press

«Спартак» в последний день июля, 31 числа, в Москве во втором туре РПЛ сразится с вернувшейся в РПЛ «Балтикой». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» с 19.00 по московскому времени. В поле встречу отработает арбитр Павел Кукуян.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
31 июл, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» безусловным фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.50, что примерно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.68 (21%), успех «Балтики» — за еще большие 6.38 (13%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационной победы принесет выплату в 6380 рублей.

Рассчитываете, что калининградцы успешно съездят в Москву? Вариант Х2 идет за 2.68.

Также можете подстраховать «Балтику» с форой (+1.5) мяча за 1.63. Если же считаете, что «Спартак» победит с разницей минимум в два гола, оформите Ф1(-1.5) за 2.32.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, а ТМ 2.5 — за 2.23. В первых двух играх сезона с участием москвичей проходил «верх».

Эксперты убеждены, что «Спартак» забьет сопернику минимум два гола. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.56, ИТМ1 (1.5) — 2.46.

Результативный удар в исполнении игрока «Балтики» предложен за 1.62, а условие «обе забьют» — за 1.84.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Спартака» за 6.94.

Даниил Хлусевич. Гол «Спартака» на 91-й минуте принес клиенту ФОНБЕТ выигрыш в 726 000 рублей. Он угадал точный счет трех игр РПЛ

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Балтика»

«Спартак» на старте сезоне одержал все победы с разницей в один мяч, но с разным содержанием. «Оренбург» москвичи с трудом дожали со счета 1:2 на 75-й минуте (итоговый — 3:2), а «Краснодар» переиграли достаточно убедительно, пропустив уже в добавленное время (2:1). Есть ощущение, что команда Абаскаля прибавляет и будет это делать от матча к матчу.

«Балтика» в первом туре почти без шансов уступила «Сочи» (0:2), а в Кубке оказалась сильнее «Крыльев» — победа 3:2 была волевой. Теперь калининградцев ждет третий выезд за неделю, что, конечно, скажется на всех аспектах их игры — безусловно, в отрицательную сторону. И «Спартак», который и так сильнее соперника, должен воспользоваться этой ситуацией.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 1.63.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
1
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«Ахмат» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 30 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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