«Спартак» в последний день июля, 31 числа, в Москве во втором туре РПЛ сразится с вернувшейся в РПЛ «Балтикой». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» с 19.00 по московскому времени. В поле встречу отработает арбитр Павел Кукуян.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» безусловным фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.50, что примерно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.68 (21%), успех «Балтики» — за еще большие 6.38 (13%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационной победы принесет выплату в 6380 рублей.

Рассчитываете, что калининградцы успешно съездят в Москву? Вариант Х2 идет за 2.68.

Также можете подстраховать «Балтику» с форой (+1.5) мяча за 1.63. Если же считаете, что «Спартак» победит с разницей минимум в два гола, оформите Ф1(-1.5) за 2.32.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, а ТМ 2.5 — за 2.23. В первых двух играх сезона с участием москвичей проходил «верх».

Эксперты убеждены, что «Спартак» забьет сопернику минимум два гола. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.56, ИТМ1 (1.5) — 2.46.

Результативный удар в исполнении игрока «Балтики» предложен за 1.62, а условие «обе забьют» — за 1.84.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Спартака» за 6.94.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Балтика»

«Спартак» на старте сезоне одержал все победы с разницей в один мяч, но с разным содержанием. «Оренбург» москвичи с трудом дожали со счета 1:2 на 75-й минуте (итоговый — 3:2), а «Краснодар» переиграли достаточно убедительно, пропустив уже в добавленное время (2:1). Есть ощущение, что команда Абаскаля прибавляет и будет это делать от матча к матчу.

«Балтика» в первом туре почти без шансов уступила «Сочи» (0:2), а в Кубке оказалась сильнее «Крыльев» — победа 3:2 была волевой. Теперь калининградцев ждет третий выезд за неделю, что, конечно, скажется на всех аспектах их игры — безусловно, в отрицательную сторону. И «Спартак», который и так сильнее соперника, должен воспользоваться этой ситуацией.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 1.63.

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