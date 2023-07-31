«Спартак» — «Балтика»: прогноз на матч РПЛ 31 июля 2023 года
«Спартак» в последний день июля, 31 числа, в Москве во втором туре РПЛ сразится с вернувшейся в РПЛ «Балтикой». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» с 19.00 по московскому времени. В поле встречу отработает арбитр Павел Кукуян.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» безусловным фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.50, что примерно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.68 (21%), успех «Балтики» — за еще большие 6.38 (13%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационной победы принесет выплату в 6380 рублей.
Рассчитываете, что калининградцы успешно съездят в Москву? Вариант Х2 идет за 2.68.
Также можете подстраховать «Балтику» с форой (+1.5) мяча за 1.63. Если же считаете, что «Спартак» победит с разницей минимум в два гола, оформите Ф1(-1.5) за 2.32.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, а ТМ 2.5 — за 2.23. В первых двух играх сезона с участием москвичей проходил «верх».
Эксперты убеждены, что «Спартак» забьет сопернику минимум два гола. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.56, ИТМ1 (1.5) — 2.46.
Результативный удар в исполнении игрока «Балтики» предложен за 1.62, а условие «обе забьют» — за 1.84.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Спартака» за 6.94.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Балтика»
«Спартак» на старте сезоне одержал все победы с разницей в один мяч, но с разным содержанием. «Оренбург» москвичи с трудом дожали со счета 1:2 на 75-й минуте (итоговый — 3:2), а «Краснодар» переиграли достаточно убедительно, пропустив уже в добавленное время (2:1). Есть ощущение, что команда Абаскаля прибавляет и будет это делать от матча к матчу.
«Балтика» в первом туре почти без шансов уступила «Сочи» (0:2), а в Кубке оказалась сильнее «Крыльев» — победа 3:2 была волевой. Теперь калининградцев ждет третий выезд за неделю, что, конечно, скажется на всех аспектах их игры — безусловно, в отрицательную сторону. И «Спартак», который и так сильнее соперника, должен воспользоваться этой ситуацией.
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 1.63.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0