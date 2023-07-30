«Ахмат» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 30 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
30 июля «Ахмат» и ЦСКА встретятся во втором туре чемпионата России. Игра пятой команды минувшего сезона с вице-чемпионом состоится в Грозном на «Ахмат-Арене» в 20.00 по московскому времени. Главным арбитром поединка назначен Владислав Безбородов. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 19.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение красно-синим: взять успех гостей можно с коэффициентом 2.17, вероятность такого итога — примерно 43%. Ничья доступна за 3.58 (28%), выигрыш грозненцев — за 3.39 (29%).
Последний визит ЦСКА на «Ахмат-Арену» в апреле нынешнего года завершился уверенной победой армейцев (3:1). Ставка в 1000 рублей на коллектив Владимира Федотова в случае удачного исхода принесет 2170 рублей.
Команды забили друг другу в обеих встречах минувшего сезона премьер-лиги. Обмен результативными выстрелами оценен в 1.73, обратный рынок — в 2.10.
В половине из шести недавних очных поединков оппоненты пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96.
В четырех из шести недавних матчей на «Ахмат-Арене» в рамках РПЛ красно-синие огорчили грозненцев минимум три раза за 90 минут. Индивидуальный тотал армейцев больше 1.5 меткого выстрела идет за 2.09.
ЦСКА — лучший клуб прошлого розыгрыша РПЛ по пропущенным мячам после «Зенита» (27). В двух официальных играх нового сезона «Ахмат» отличился лишь однажды. На то, что бело-зеленые не пробьют Игоря Акинфеева, дали котировку 2.99.
Четыре наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Роман Акбашев
Ростов
|1
|0
|1