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«Ахмат» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 30 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 30 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Мойзес (ЦСКА).
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА.

30 июля «Ахмат» и ЦСКА встретятся во втором туре чемпионата России. Игра пятой команды минувшего сезона с вице-чемпионом состоится в Грозном на «Ахмат-Арене» в 20.00 по московскому времени. Главным арбитром поединка назначен Владислав Безбородов. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение красно-синим: взять успех гостей можно с коэффициентом 2.17, вероятность такого итога — примерно 43%. Ничья доступна за 3.58 (28%), выигрыш грозненцев — за 3.39 (29%).

Последний визит ЦСКА на «Ахмат-Арену» в апреле нынешнего года завершился уверенной победой армейцев (3:1). Ставка в 1000 рублей на коллектив Владимира Федотова в случае удачного исхода принесет 2170 рублей.

Команды забили друг другу в обеих встречах минувшего сезона премьер-лиги. Обмен результативными выстрелами оценен в 1.73, обратный рынок — в 2.10.

В половине из шести недавних очных поединков оппоненты пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96.

В четырех из шести недавних матчей на «Ахмат-Арене» в рамках РПЛ красно-синие огорчили грозненцев минимум три раза за 90 минут. Индивидуальный тотал армейцев больше 1.5 меткого выстрела идет за 2.09.

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ЦСКА — лучший клуб прошлого розыгрыша РПЛ по пропущенным мячам после «Зенита» (27). В двух официальных играх нового сезона «Ахмат» отличился лишь однажды. На то, что бело-зеленые не пробьют Игоря Акинфеева, дали котировку 2.99.

Четыре наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.20;
  • 1:0 и 2:1 в пользу москвичей — за 8.25;
  • 0:0 — за 8.75.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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«Краснодар» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
6
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
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Федор Смолов

Динамо

 2
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 1
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Хорен Байрамян

Ростов

 2 0 2
Роман Акбашев

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Ростов

 1 0 1
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