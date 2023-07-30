Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 30 июля 2023 года

30 июля «Ахмат» и ЦСКА встретятся во втором туре чемпионата России. Игра пятой команды минувшего сезона с вице-чемпионом состоится в Грозном на «Ахмат-Арене» в 20.00 по московскому времени. Главным арбитром поединка назначен Владислав Безбородов. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 19.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение красно-синим: взять успех гостей можно с коэффициентом 2.17, вероятность такого итога — примерно 43%. Ничья доступна за 3.58 (28%), выигрыш грозненцев — за 3.39 (29%).

Последний визит ЦСКА на «Ахмат-Арену» в апреле нынешнего года завершился уверенной победой армейцев (3:1). Ставка в 1000 рублей на коллектив Владимира Федотова в случае удачного исхода принесет 2170 рублей.

Команды забили друг другу в обеих встречах минувшего сезона премьер-лиги. Обмен результативными выстрелами оценен в 1.73, обратный рынок — в 2.10.

В половине из шести недавних очных поединков оппоненты пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96.

В четырех из шести недавних матчей на «Ахмат-Арене» в рамках РПЛ красно-синие огорчили грозненцев минимум три раза за 90 минут. Индивидуальный тотал армейцев больше 1.5 меткого выстрела идет за 2.09.

ЦСКА — лучший клуб прошлого розыгрыша РПЛ по пропущенным мячам после «Зенита» (27). В двух официальных играх нового сезона «Ахмат» отличился лишь однажды. На то, что бело-зеленые не пробьют Игоря Акинфеева, дали котировку 2.99.

Четыре наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.20 ;

1:0 и 2:1 в пользу москвичей — за 8.25 ;

0:0 — за 8.75 .

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