Белинда Бенчич — Анастасия Потапова: прогноз на матч WTA Вашингтон 31 июля 2023 года
31 июля в первом круге турнира в Вашингтоне состоится матч между россиянкой Анастасией Потаповой и швейцаркой Белиндой Бенчич. Игра начнется не ранее 19.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч на данный момент равный — 1:1.
Букмекерская компания Olimpbet считает Бенчич фаворитом предстоящего матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Успех Потаповой котируется за 2.40 (37%).
Ставка в 1000 рублей на российскую теннисистку в случае ее выигрыша принесет выплату в 2400 рублей, а чистая прибыль составит 1400 рублей.
Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 21.5 — в 1.91. Последний матч между девушками получился боевым и «верховым».
Успех Потаповой с форой (+2.5) гейма оценен в 1.95, а если вы больше верите в мощь Бенчич, возьмите Ф1(-2.5) за 1.79.
На три сета в матче котировка — 2.30, на два — 1.55.
Кстати, неплохой коэффициент на победу Анастасии хотя бы в одном сете — 1.57. В последнем очном матче россиянка имела два сетбола, чтобы повесить швейцарке «баранку».
К слову, ее в предстоящей игре можно оформить за 7.50.
Прогноз и ставка на матч Белинда Бенчич — Анастасия Потапова
Обе теннисистки взяли отпуск после Уимблдона — не провели ни одного официального матча. Причем у Бенчич в последние месяцы было значительно меньше игровой практики, так как она сыграла британский «Шлем» сразу после «Ролан Гаррос» — то есть за предыдущие 2.5 месяца провела лишь пять матчей. У Потаповой с игровым ритмом все было лучше, а по теннисным умениям Анастасия сильно швейцарке не уступает. Не зря их последний матч остался как раз за россиянкой.
Рекомендуемая ставка: победа Потаповой с форой (+3.5) гейма за 1.75.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0