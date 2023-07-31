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Белинда Бенчич — Анастасия Потапова: прогноз на матч WTA Вашингтон 31 июля 2023 года

Прогноз на матч WTA Вашингтон Белинда Бенчич — Анастасия Потапова 31 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Белинда Бенчич.
Фото Getty Images

31 июля в первом круге турнира в Вашингтоне состоится матч между россиянкой Анастасией Потаповой и швейцаркой Белиндой Бенчич. Игра начнется не ранее 19.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч на данный момент равный — 1:1.

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Букмекерская компания Olimpbet считает Бенчич фаворитом предстоящего матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Успех Потаповой котируется за 2.40 (37%).

Ставка в 1000 рублей на российскую теннисистку в случае ее выигрыша принесет выплату в 2400 рублей, а чистая прибыль составит 1400 рублей.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 21.5 — в 1.91. Последний матч между девушками получился боевым и «верховым».

Успех Потаповой с форой (+2.5) гейма оценен в 1.95, а если вы больше верите в мощь Бенчич, возьмите Ф1(-2.5) за 1.79.

На три сета в матче котировка — 2.30, на два — 1.55.

Кстати, неплохой коэффициент на победу Анастасии хотя бы в одном сете — 1.57. В последнем очном матче россиянка имела два сетбола, чтобы повесить швейцарке «баранку».

К слову, ее в предстоящей игре можно оформить за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч Белинда Бенчич — Анастасия Потапова

Обе теннисистки взяли отпуск после Уимблдона — не провели ни одного официального матча. Причем у Бенчич в последние месяцы было значительно меньше игровой практики, так как она сыграла британский «Шлем» сразу после «Ролан Гаррос» — то есть за предыдущие 2.5 месяца провела лишь пять матчей. У Потаповой с игровым ритмом все было лучше, а по теннисным умениям Анастасия сильно швейцарке не уступает. Не зря их последний матч остался как раз за россиянкой.

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой с форой (+3.5) гейма за 1.75.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Анастасия Потапова
Белинда Бенчич
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«Спартак» — «Балтика»: прогноз на матч РПЛ 31 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
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 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
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