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СКА — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 10 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Спартак» 10 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Баннер СКА.
Фото Официальный сайт ХК СКА.

10 января СКА примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак». Игра регулярного сезона КХЛ состоится в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. Насладиться хоккеем в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «KHL Prime» с 19.20 мск.

 
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СКА — абсолютный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа армейцев в основное время оценена котировкой 1.44, вероятность исхода — примерно 69%. На успех «Спартака» можно поставить за 6.10 (13%), на ничью — за 5.50 (18%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей, если они выиграют, принесет выплату в 6100 рублей.

Кто победит с учетом овертайма и серии буллитов? СКА — 1.23, «Спартак» — 4.40.

В трех последних матчах красно-синие крупно побили красно-белых. Рискованный вариант «Спартак» не проиграет» идет за 2.80.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.06, ТМ 5.5 — в 1.80.

СКА — самая результативная команда КХЛ: в среднем армейцы забивают чуть меньше четырех шайб за игру. ИТБ1 (3.5) в предстоящем матче предложено взять за 1.95.

 
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На то, что хозяева откроют счет, котировка — 1.44. У гостей это условие доступно за 2.80. На отсутствие голов в матче коэффициент космический — 52.0.

Если вам кажется, что в этом матче случится дубль, возьмите этот вариант за 2.55. Хет-трик — за 15.0.

 
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ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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«Автомобилист» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 10 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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