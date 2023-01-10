СКА — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 10 января 2023 года онлайн в прямом эфире
10 января СКА примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак». Игра регулярного сезона КХЛ состоится в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. Насладиться хоккеем в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «KHL Prime» с 19.20 мск.
СКА — абсолютный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа армейцев в основное время оценена котировкой 1.44, вероятность исхода — примерно 69%. На успех «Спартака» можно поставить за 6.10 (13%), на ничью — за 5.50 (18%).
Ставка в 1000 рублей на москвичей, если они выиграют, принесет выплату в 6100 рублей.
Кто победит с учетом овертайма и серии буллитов? СКА — 1.23, «Спартак» — 4.40.
В трех последних матчах красно-синие крупно побили красно-белых. Рискованный вариант «Спартак» не проиграет» идет за 2.80.
Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.06, ТМ 5.5 — в 1.80.
СКА — самая результативная команда КХЛ: в среднем армейцы забивают чуть меньше четырех шайб за игру. ИТБ1 (3.5) в предстоящем матче предложено взять за 1.95.
На то, что хозяева откроют счет, котировка — 1.44. У гостей это условие доступно за 2.80. На отсутствие голов в матче коэффициент космический — 52.0.
Если вам кажется, что в этом матче случится дубль, возьмите этот вариант за 2.55. Хет-трик — за 15.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2