«Автомобилист» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 10 января 2023 года онлайн в прямом эфире
10 января в КХЛ состоится очень любопытный матч лидера Восточной конференции и второй команды «Запада» — «Автомобилист» примет ЦСКА. Игра пройдет в Екатеринбурге на «Уралец Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции в 16.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.33, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (24%), успех «Автомобилиста» — за 3.00 (33%).
При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 3000 рублей, а чистая прибыль — 2000 рублей.
На победу «Авто» в матче с учетом овертайма и серии буллитов котировка — 2.14, на викторию ЦСКА — 1.74.
В 2022 году команды провели один матч, который остался за армейцами со счетом 4:1. На то, что на этот раз екатеринбуржцы не проиграют хотя бы в основное время, можно поставить за 1.60.
Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20.
На то, что каждая команда отличится минимум по два раза, котировка — 1.87.
Верите, что команды стремительно откроют счет? Гол на первой минуте оценен в 13.0.
На результативный бросок защитника котировка — 1.65, вратаря — аж 1500.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2