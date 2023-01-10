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«Автомобилист» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 10 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА 10 января 2023 года
Евгений Коростелев
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ХК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

10 января в КХЛ состоится очень любопытный матч лидера Восточной конференции и второй команды «Запада» — «Автомобилист» примет ЦСКА. Игра пройдет в Екатеринбурге на «Уралец Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции в 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.33, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (24%), успех «Автомобилиста» — за 3.00 (33%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 3000 рублей, а чистая прибыль — 2000 рублей.

На победу «Авто» в матче с учетом овертайма и серии буллитов котировка — 2.14, на викторию ЦСКА — 1.74.

В 2022 году команды провели один матч, который остался за армейцами со счетом 4:1. На то, что на этот раз екатеринбуржцы не проиграют хотя бы в основное время, можно поставить за 1.60.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20.

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На то, что каждая команда отличится минимум по два раза, котировка — 1.87.

Верите, что команды стремительно откроют счет? Гол на первой минуте оценен в 13.0.

На результативный бросок защитника котировка — 1.65, вратаря — аж 1500.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК ЦСКА (Москва)
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«Манчестер Юнайтед» — «Чарльтон»: прогноз на матч Кубка лиги 10 января 2023 года
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Зенит

 12
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Спартак

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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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