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«Барселона» без Левандовски обыграла «Атлетико» и принесла игроку букмекера 1.12 млн рублей

Евгений Коростелев
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«Барселона» празднует гол в ворота «Атлетико».
Фото Global Look Press
Основной вклад в победу внесли Дембеле и Араухо.

8 января в центральном матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» на стадионе «Ванда Метрополитано» схлестнулась с «Атлетико». Противостояние мадридцев и каталонцев получилось, как всегда, жарким, но подарило всего один гол — победным для сине-гранатовых стал удар Усмана Дембеле. Забитый французом мяч принес игроку букмекерской компании БЕТСИТИ выигрыш в 1 120 000 рублей. На 15-й минуте матча он поставил на успех гостей 500 000 рублей с коэффициентом 2.24.

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Встреча была важна со всех точек зрения: днем ранее «Реал» проиграл «Вильярреалу» (1:2) и упустил возможность возглавить таблицу. В результате «Барселона» получила шанс оторваться от конкурента на три очка. А еще каталонцам было важно доказать, что они способны побеждать без дисквалифицированного Роберта Левандовски: на счету поляка 13 голов в этом сезоне ла лиги, и он помог команде набрать немало очков.

Араухо выбил мяч с линии ворот в компенсированное время и спас ставку

На самом деле выигрыш принес не только Дембеле. Вингер отличился на 22-й минуте — спустя всего семь минут после оформления ставки. А сам гол сделали каталонские юнцы — Педри и Гави. Один гениально за счет ложного движения ушел сразу от трех соперников и покатил в штрафную на партнера, который продлил атаку в зону Дембеле — тот четко пробил в дальний угол.

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«Барселона» играла с преимуществом, но у соперника возникали опасные моменты. Так, на 33-й минуте оставшийся в штрафной после розыгрыша стандарта Хименес откликнулся на подачу и чудом не попал в пустой дальний угол. А на 42-й из штрафной бил Гризманн, но кошачьи навыки продемонстрировал тер Стеген — перевел мяч на угловой.

Во втором тайме команды играли спокойнее и создавали меньше опасных моментов — ровно до компенсированного времени. Сначала на 92-й минуте Савич и Торрес забороли друг друга в центре поля с применением грязных захватов и толчков. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтера показал начинающим бойцам UFC по красной карточке.

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Почти сразу после заварушки «Атлетико» создал самый яркий и максимально голевой момент: после прострела Корреа Гризманн пробил из центра вратарской мимо тер Стегена, но на пути мяча оказался Рональд Араухо — в борьбе с Моратой он успел подставить ногу и спасти ворота. Это движение уругвайца стало ключевым — «Барселона» удержала победный счет и принесла клиенту букмекера 1 120 000 рублей.

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ФК Атлетико
ФК Барселона
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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 16 1 3
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 6 1 2
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