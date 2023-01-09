«Барселона» без Левандовски обыграла «Атлетико» и принесла игроку букмекера 1.12 млн рублей

Основной вклад в победу внесли Дембеле и Араухо.

8 января в центральном матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» на стадионе «Ванда Метрополитано» схлестнулась с «Атлетико». Противостояние мадридцев и каталонцев получилось, как всегда, жарким, но подарило всего один гол — победным для сине-гранатовых стал удар Усмана Дембеле. Забитый французом мяч принес игроку букмекерской компании БЕТСИТИ выигрыш в 1 120 000 рублей. На 15-й минуте матча он поставил на успех гостей 500 000 рублей с коэффициентом 2.24.

Встреча была важна со всех точек зрения: днем ранее «Реал» проиграл «Вильярреалу» (1:2) и упустил возможность возглавить таблицу. В результате «Барселона» получила шанс оторваться от конкурента на три очка. А еще каталонцам было важно доказать, что они способны побеждать без дисквалифицированного Роберта Левандовски: на счету поляка 13 голов в этом сезоне ла лиги, и он помог команде набрать немало очков.

Араухо выбил мяч с линии ворот в компенсированное время и спас ставку

На самом деле выигрыш принес не только Дембеле. Вингер отличился на 22-й минуте — спустя всего семь минут после оформления ставки. А сам гол сделали каталонские юнцы — Педри и Гави. Один гениально за счет ложного движения ушел сразу от трех соперников и покатил в штрафную на партнера, который продлил атаку в зону Дембеле — тот четко пробил в дальний угол.

«Барселона» играла с преимуществом, но у соперника возникали опасные моменты. Так, на 33-й минуте оставшийся в штрафной после розыгрыша стандарта Хименес откликнулся на подачу и чудом не попал в пустой дальний угол. А на 42-й из штрафной бил Гризманн, но кошачьи навыки продемонстрировал тер Стеген — перевел мяч на угловой.

Во втором тайме команды играли спокойнее и создавали меньше опасных моментов — ровно до компенсированного времени. Сначала на 92-й минуте Савич и Торрес забороли друг друга в центре поля с применением грязных захватов и толчков. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтера показал начинающим бойцам UFC по красной карточке.

Почти сразу после заварушки «Атлетико» создал самый яркий и максимально голевой момент: после прострела Корреа Гризманн пробил из центра вратарской мимо тер Стегена, но на пути мяча оказался Рональд Араухо — в борьбе с Моратой он успел подставить ногу и спасти ворота. Это движение уругвайца стало ключевым — «Барселона» удержала победный счет и принесла клиенту букмекера 1 120 000 рублей.