«Барселона» без Левандовски обыграла «Атлетико» и принесла игроку букмекера 1.12 млн рублей
8 января в центральном матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» на стадионе «Ванда Метрополитано» схлестнулась с «Атлетико». Противостояние мадридцев и каталонцев получилось, как всегда, жарким, но подарило всего один гол — победным для сине-гранатовых стал удар Усмана Дембеле. Забитый французом мяч принес игроку букмекерской компании БЕТСИТИ выигрыш в 1 120 000 рублей. На 15-й минуте матча он поставил на успех гостей 500 000 рублей с коэффициентом 2.24.
Встреча была важна со всех точек зрения: днем ранее «Реал» проиграл «Вильярреалу» (1:2) и упустил возможность возглавить таблицу. В результате «Барселона» получила шанс оторваться от конкурента на три очка. А еще каталонцам было важно доказать, что они способны побеждать без дисквалифицированного Роберта Левандовски: на счету поляка 13 голов в этом сезоне ла лиги, и он помог команде набрать немало очков.
Араухо выбил мяч с линии ворот в компенсированное время и спас ставку
На самом деле выигрыш принес не только Дембеле. Вингер отличился на 22-й минуте — спустя всего семь минут после оформления ставки. А сам гол сделали каталонские юнцы — Педри и Гави. Один гениально за счет ложного движения ушел сразу от трех соперников и покатил в штрафную на партнера, который продлил атаку в зону Дембеле — тот четко пробил в дальний угол.
«Барселона» играла с преимуществом, но у соперника возникали опасные моменты. Так, на 33-й минуте оставшийся в штрафной после розыгрыша стандарта Хименес откликнулся на подачу и чудом не попал в пустой дальний угол. А на 42-й из штрафной бил Гризманн, но кошачьи навыки продемонстрировал тер Стеген — перевел мяч на угловой.
Во втором тайме команды играли спокойнее и создавали меньше опасных моментов — ровно до компенсированного времени. Сначала на 92-й минуте Савич и Торрес забороли друг друга в центре поля с применением грязных захватов и толчков. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтера показал начинающим бойцам UFC по красной карточке.
Почти сразу после заварушки «Атлетико» создал самый яркий и максимально голевой момент: после прострела Корреа Гризманн пробил из центра вратарской мимо тер Стегена, но на пути мяча оказался Рональд Араухо — в борьбе с Моратой он успел подставить ногу и спасти ворота. Это движение уругвайца стало ключевым — «Барселона» удержала победный счет и принесла клиенту букмекера 1 120 000 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2