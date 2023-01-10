«Интер» — «Парма»: прогноз на матч Кубка Италии 10 января 2023 года
10 января «Интер» сразится за право выйти в четвертьфинал Кубка Италии с «Пармой». Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России игра показана не будет, обслужит ее арбитр Алессандро Пронтера.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Интера» отличные шансы выиграть. На победу хозяев в основное время можно поставить за 1.27, что приблизительно 79% вероятности исхода. Ничья идет за 6.50 (15%), а успех «Пармы» — за 10.5 (6%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 10 500 рублей, а чистая прибыль — 9500 рублей.
Вариант «Парма» не проиграет" оценен в 4.00. Также можете подстраховать аутсайдера с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.10.
Эксперты верят, что матч получится результативным: ТБ 3.5 можно взять за 2.20, ТМ 3.5 — за 1.73.
Обмен результативными атаками предложен за 1.88, противоположный исход — за 1.92.
На пенальти в основное время котировка — 2.55, на удаление — 4.20.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Интера» за 6.90.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Парма»
«Парму» штормит: во второй лиге она занимает шестое место, выиграв только три из последних десяти матчей. «Интер» в последнем туре не удержал победу над скромной «Монцей» (2:2), но зато до этого расправился с «Наполи» (1:0) — стабильности у «нерадзурри» тоже нет. Однако класс команд сильно отличается в пользу миланцев, которые даже выставив полуторный состав будут превосходить оппонента. Тем более матч для них домашний, а значит, слишком большой слабины фавориты себе не позволят.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2