10 января «Интер» сразится за право выйти в четвертьфинал Кубка Италии с «Пармой». Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России игра показана не будет, обслужит ее арбитр Алессандро Пронтера.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Интера» отличные шансы выиграть. На победу хозяев в основное время можно поставить за 1.27, что приблизительно 79% вероятности исхода. Ничья идет за 6.50 (15%), а успех «Пармы» — за 10.5 (6%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 10 500 рублей, а чистая прибыль — 9500 рублей.

Вариант «Парма» не проиграет" оценен в 4.00. Также можете подстраховать аутсайдера с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.10.

Эксперты верят, что матч получится результативным: ТБ 3.5 можно взять за 2.20, ТМ 3.5 — за 1.73.

Обмен результативными атаками предложен за 1.88, противоположный исход — за 1.92.

На пенальти в основное время котировка — 2.55, на удаление — 4.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Интера» за 6.90.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Парма»

«Парму» штормит: во второй лиге она занимает шестое место, выиграв только три из последних десяти матчей. «Интер» в последнем туре не удержал победу над скромной «Монцей» (2:2), но зато до этого расправился с «Наполи» (1:0) — стабильности у «нерадзурри» тоже нет. Однако класс команд сильно отличается в пользу миланцев, которые даже выставив полуторный состав будут превосходить оппонента. Тем более матч для них домашний, а значит, слишком большой слабины фавориты себе не позволят.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.80.