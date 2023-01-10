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«Интер» — «Парма»: прогноз на матч Кубка Италии 10 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Парма» 10 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

10 января «Интер» сразится за право выйти в четвертьфинал Кубка Италии с «Пармой». Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России игра показана не будет, обслужит ее арбитр Алессандро Пронтера.

Италия. Кубок. 1/8 финала
10 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Парма

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Интера» отличные шансы выиграть. На победу хозяев в основное время можно поставить за 1.27, что приблизительно 79% вероятности исхода. Ничья идет за 6.50 (15%), а успех «Пармы» — за 10.5 (6%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 10 500 рублей, а чистая прибыль — 9500 рублей.

Вариант «Парма» не проиграет" оценен в 4.00. Также можете подстраховать аутсайдера с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.10.

Эксперты верят, что матч получится результативным: ТБ 3.5 можно взять за 2.20, ТМ 3.5 — за 1.73.

Обмен результативными атаками предложен за 1.88, противоположный исход — за 1.92.

На пенальти в основное время котировка — 2.55, на удаление — 4.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Интера» за 6.90.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Парма»

«Парму» штормит: во второй лиге она занимает шестое место, выиграв только три из последних десяти матчей. «Интер» в последнем туре не удержал победу над скромной «Монцей» (2:2), но зато до этого расправился с «Наполи» (1:0) — стабильности у «нерадзурри» тоже нет. Однако класс команд сильно отличается в пользу миланцев, которые даже выставив полуторный состав будут превосходить оппонента. Тем более матч для них домашний, а значит, слишком большой слабины фавориты себе не позволят.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Парма
0
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СКА — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 10 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 7
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Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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