17 ноября пройдут очередные матчи регулярного сезона КХЛ. В Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» сыграют СКА и «Локомотив». Встреча начнется в 19.30. Трансляцию покажет телеканал KHL Prime.

СКА — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды в основное время можно за коэффициент 2.22 — это около 39% вероятности. Ничья идет за 3.90 (25%). Победа «Локомотива» по итогам трех периодов оценивается коэффициентом 2.90 (36%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Локомотива» потенциальная выплата составит 2900 рублей.

Ф1(-1) идет за 2.65, а Ф2(+1) — за 1.45.

Сделать ставку на первый гол «Локо» можно за 2.00.

Аналогичная ставка на СКА есть в линии за 1.75.

Шансы «Локомотива» забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 4.70. Та же ставка на СКА имеется с коэффициентом 3.50.