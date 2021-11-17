17 ноября состоятся матчи регулярного сезона КХЛ. В Москве на арене ЦСКА одноименный клуб сыграет с «Динамо». Встреча начнется в 19.30. Трансляцию покажет телеканал KHL Prime.

ЦСКА — минимальный фаворит встречи. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает поставить на победу команды в основное время за коэффициент 2.46. — это около 39% вероятности. Ничья идет за 3.80 (25%). Победа «Динамо» по итогам трех периодов оценивается коэффициентом 2.60 (36%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Авангарда» потенциальная выплата составит 2555 рублей.

Ф1(-1) идет за 3.00, а Ф2(+1) — за 1.36.

Сделать ставку на первый гол «Динамо» можно за 1.90.

Аналогичная ставка на ЦСКА есть в линии за 1.85.

Шансы «Динамо» забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.14. Та же ставка на ЦСКА имеется с коэффициентом 2.07.