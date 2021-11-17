17 ноября 2021 года в рамках очередного тура регулярного сезона КХЛ ЦСКА примет «Динамо». Столичное дерби состоится на стадионе «ЦСКА-Арена», начало — в 19.30. Прямая трансляция будет на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.00.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно за 2.46 — это около 39% вероятности. Успех «Динамо» идет за 2.60 (36%), а ничья доступна за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3800 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.85, а Ф2(0) — за 1.95.

Тотал голов больше 4.5 можно взять за 1.77, а ТМ 4.5 — за 2.05.

Поставить на победу ЦСКА с учетом ОТ и буллитов можно за 1.86. Аналогичный исход в пользу «Динамо» доступен за 1.95.

Вероятность того, что хозяева отличатся более двух раз, оценивается котировкой 2.07.

Уверены, что «Динамо» сумеет забросить минимум три шайбы? ИТБ2 (2.5) идет с коэффициентом 2.14.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 2:2 — коэффициент 6.90

· 1:1 — 10.0

· 2:3 — 14.0