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«Севилья» — «Рома»: прогноз на финал Лиги Европы 31 мая 2023 года

Прогноз на финал Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 31 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press

31 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште громыхнет финал Лиги Европы. В нем сойдутся самый титулованный клуб турнира «Севилья», а также «Рома» во главе с Жозе Моуринью. Английский судья Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск.

Лига Европы. Финал
31 мая, 22:00. Puskas Arena (Будапешт)
Севилья
Рома

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «нервионцев» можно с коэффициентом 2.74, это примерно 36% вероятности. Триумф «волков» доступен с котировкой 2.94 (33%), ничья оценена в 3.04 (31%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в основное время принесет доход в 3040 рублей, если соперники не определят сильнейшего за 90 минут.

Вы можете поставить на итоговый успех одного из клубов в Лиге Европы уже сейчас. На «Севилью» предложено сыграть за 1.84, на «Рому» — за 1.93.

Лишь один из восьми поединков римлян в весенней части турнира пробил «верх» по забитым мячам. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.60, ТМ 2.5 — за 1.50.

В матчах плей-офф ЛЕ с участием «Севильи» обе команды отличились в трех из восьми встреч, а у «Ромы» такое случилось всего единожды. Обмен точными ударами можно взять за 1.97, обратный рынок доступен за 1.85.

Наиболее вероятный счет в основное время — 0:0. На этот результат букмекерская компания Olimpbet представила котировку 5.20.

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Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Рома»

Главный козырь «нервионцев» — уникальный опыт побед в Лиге Европы. Андалусийцы завоевали второй по статусу еврокубок шесть раз и никогда не терпели поражений в финале. В этом турнире «Севилья» не уступила в 14 из 18 недавних игр (за 90 минут девять викторий и пять ничьих). Коллектив Хосе Луиса Мендилибара в ЛЕ действует очень строго. Так, в восьми из 11 прошлых поединков с участием красно-белых забивал лишь один клуб. А больше двух мячей в основное время оформили только в трех из 11 случаев.

У Моуринью в Риме тоже все держится на строгости. В семи из восьми недавних появлений «волков» в ЛЕ не влетало больше пары голов. Во всех отличалась только одна команда. Итальянцы не проиграли в девяти из 11 встреч турнира, шесть из которых завершились победами. А еще у Жозе шесть матчей на «ноль» в этой Лиге Европы — больше всех остальных в нынешнем розыгрыше. Так что финал будет суше, чем любимое вино португальца Barca Velha.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.50.

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ФК Рома
ФК Севилья
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Виктория Азаренко — Бьянка Андрееску: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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Урал – Сочи
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