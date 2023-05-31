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«Севилья» — «Рома»: где смотреть матч 31 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 31 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Иван Ракитич («Севилья»).
Фото Global Look Press

31 мая в финале Лиги Европы сойдутся «Севилья» и «Рома». Самый титулованный клуб турнира и самый особенный тренер вселенной встретятся на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Английский рефери Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется в 21.40 мск.

Лига Европы. Финал
31 мая, 22:00. Puskas Arena (Будапешт)
Севилья
Рома

Номинальные хозяева — фавориты поединка, считают в букмекерской конторе Olimpbet. На выигрыш «Севильи» представлен коэффициент 2.74, что соответствует 36% вероятности. Ничья оценена в 3.04 (31%), триумф «волков» — в 2.94 (33%).

Ставка в 1000 рублей на викторию испанского клуба в основное время принесет доход в 2740 рублей в случае благоприятного исхода.

Вы можете поставить на итоговый успех одного из клубов в Лиге Европы уже сейчас. На «Севилью» предложено сыграть за 1.84, на «Рому» — за 1.93.

Лишь один из восьми матчей римлян в весенней части турнира пробил «верх» по метким попаданиям. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.60, ТМ 2.5 — за 1.50.

Букмекеры видят практически равные шансы соперников на то, чтобы открыть счет. Первый точный удар андалусийцев доступен за 2.12. Результативный старт «Ромы» дан за 2.18.

Самый вероятный автор взятия ворот — Юссеф Эн-Несири из «Севильи» (18 за сезон). Кроме победного выстрела в створ ПСВ форвард отметился и в поздних стадиях плей-офф. В ответном четвертьфинале против «МЮ» оформил дубль и вывел красно-белых в 1/2 финала. А затем огорчил «Ювентус» в Турине. Его мяч идет за 3.00.

Хесус Навас (&laquo;Севилья&raquo;). «Севилья» в погоне за седьмой победой в ЛЕ. Но против «Ромы» Моуринью ей придется терпеть

В матчах плей-офф ЛЕ с участием «Севильи» обе команды забили только в трех из восьми встреч, а у «Ромы» такое случилось лишь единожды. Обмен голами можно взять за 1.97, обратный рынок доступен за 1.85.

Наиболее возможный счет в основное время — 0:0. На этот итог букмекерская компания Olimpbet предложила котировку 5.20.

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ФК Севилья
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Лоренцо Музетти — Александр Шевченко: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
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