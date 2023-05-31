«Севилья» — «Рома»: где смотреть матч 31 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
31 мая в финале Лиги Европы сойдутся «Севилья» и «Рома». Самый титулованный клуб турнира и самый особенный тренер вселенной встретятся на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Английский рефери Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется в 21.40 мск.
Номинальные хозяева — фавориты поединка, считают в букмекерской конторе Olimpbet. На выигрыш «Севильи» представлен коэффициент 2.74, что соответствует 36% вероятности. Ничья оценена в 3.04 (31%), триумф «волков» — в 2.94 (33%).
Ставка в 1000 рублей на викторию испанского клуба в основное время принесет доход в 2740 рублей в случае благоприятного исхода.
Вы можете поставить на итоговый успех одного из клубов в Лиге Европы уже сейчас. На «Севилью» предложено сыграть за 1.84, на «Рому» — за 1.93.
Лишь один из восьми матчей римлян в весенней части турнира пробил «верх» по метким попаданиям. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.60, ТМ 2.5 — за 1.50.
Букмекеры видят практически равные шансы соперников на то, чтобы открыть счет. Первый точный удар андалусийцев доступен за 2.12. Результативный старт «Ромы» дан за 2.18.
Самый вероятный автор взятия ворот — Юссеф Эн-Несири из «Севильи» (18 за сезон). Кроме победного выстрела в створ ПСВ форвард отметился и в поздних стадиях плей-офф. В ответном четвертьфинале против «МЮ» оформил дубль и вывел красно-белых в 1/2 финала. А затем огорчил «Ювентус» в Турине. Его мяч идет за 3.00.
В матчах плей-офф ЛЕ с участием «Севильи» обе команды забили только в трех из восьми встреч, а у «Ромы» такое случилось лишь единожды. Обмен голами можно взять за 1.97, обратный рынок доступен за 1.85.
Наиболее возможный счет в основное время — 0:0. На этот итог букмекерская компания Olimpbet предложила котировку 5.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9