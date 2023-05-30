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Виктория Азаренко — Бьянка Андрееску: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Виктория Азаренко — Бьянка Андрееску 30 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Виктория Азаренко.
Фото Global Look Press

30 мая в первом круге «Ролан Гаррос» сойдутся чемпионки «Шлемов» — белоруска Виктория Азаренко и канадка Бьянка Андрееску. Девушки выйдут на корт не ранее 17.50 по московскому времени, в России игра показана не будет. Ранее теннисистки никогда не встречались.

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Букмекеры считают, что у Азаренко больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.51, вероятность исхода — примерно 66%. Успех Андрееску идет за 2.58 (34%).

Ставка в 1000 рублей на канадку в случае положительного результата принесет выплату в 2580 рублей, а чистая прибыль составит 1580 рублей.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 21.5 — в 1.98.

Если верите в разгромную победу Азаренко, тогда возьмите Ф1(-3.5) за 1.94. А вот для поклонников таланта Андрееску есть вариант Ф2(+3.5) за 1.87.

На три сета в матче можно поставить за 2.38, на два — за 1.54.

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Прогноз и ставка на матч Виктория Азаренко — Бьянка Андрееску

У Андрееску не складываются отношения с грунтом в этом сезоне: в Майами канадка получила травму, после чего проиграла стартовые матчи в Мадриде и Риме. Причем во встрече с Вондроушовой Бьянка взяла всего один гейм. Азаренко тоже не впечатляет, потому что на песке у нее две победы в пяти играх (обе — над Слоан Стивенс). Но за счет опыта и лучшей готовности белоруска должна уверенно пройти в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 1.73.

Теннис
Roland Garros
Виктория Азаренко
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Кр. Советов – Спартак
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