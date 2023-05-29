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Роман Нагучев прокомментирует финал Лиги Европы

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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

31 мая в Фонбет-баре на Арбате пройдет мероприятие с просмотром финального матча Лиги Европы-2022/23. Для клиентов ФОНБЕТ матч прокомментирует известный комментатор и амбассадор компании Роман Нагучев.

Лига Европы. Финал
31 мая, 22:00. Puskas Arena (Будапешт)
Севилья
Рома

Послушать «живой» комментарий от Романа Нагучева можно будет по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, 15. Вход на мероприятие — свободный, по предварительной брони. Количество мест в баре ограничено.

Отметим, что аудиотрансляция финала Лиги Европы будет доступна всем клиентам ФОНБЕТ в мобильном приложении и на официальном сайте букмекера.

В финальном матче Лиги Европы сезона-2022/23 встретятся «Севилья» и «Рома». БК ФОНБЕТ не выделяет явного фаворита матча. Победа Севильи в основное время оценивается коэффициентом 2.75, а победа Ромы — 2.90. Ничья по истечении основного времени доступна за 2.95.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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