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«Сельта» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 25 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Сельта» — «Реал» 25 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Винисиус Жуниор («Реал»).
Фото Global Look Press

«Реал» в третьем туре ла лиги завершит серию выездных матчей на старте сезона. Теперь мадридцы отправятся в Виго, где 25 августа сойдутся с «Сельтой» на стадионе «Балаидос». Игру рассудит бригада Исидро Диаса де Меры Эскудероса, начало встречи — в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 3-й тур
25 авг, 22:30. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: коэффициент на триумф команды Карло Анчелотти — 1.70, что составляет приблизительно 58% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 4.86 (19%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 4.17 (23%).

«Реал» обыграл «кельтов» в девяти из последних 10 поединков. Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном результате принесет 1700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на преимущество бланкос:

• 1:1 — за 7.48;

• 1:0 в пользу гостей — за 8.00;

• 2:1 — за 8.25.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал&raquo;). «Сельта» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 25 августа 2023 года

В очных матчах соперники нередко показывали яркий футбол: например, в прошлом сезоне «Реал» разгромно победил в Виго (4:1). Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую игру оценен в 1.74, ТМ 2.5 — в 2.18.

Поставить на обмен голами можно за 1.74, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.10. Команды огорчили друг друга в семи из предыдущих 10 встреч в чемпионате.

Также доступен комбинированный рынок «ТБ 2.5 и обе забьют». Коэффициент на него составляет привлекательные 1.96.

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«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 25 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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