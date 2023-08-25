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«Сельта» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 25 августа 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Сельта» — «Реал» 25 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Джуд Беллингем («Реал»).
Фото Global Look Press

«Реал» в третьем туре ла лиги отправится на выезд к «Сельте». Игра состоится 25 августа на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток рефери Исидро Диаса де Меры Эскудероса прозвучит в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 3-й тур
25 авг, 22:30. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Реал

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, мадридцы — серьезные фавориты встречи. Поставить на команду Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.70, это приблизительно 58% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 4.86 (19%), даже ничья идет за меньшие 4.17 (23%).

Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном результате принесет 1700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода противостояния намекают на преимущество бланкос:

• 1:1 — за 7.48;

• 1:0 в пользу гостей — за 8.00;

• 2:1 — за 8.25.

В очных поединках соперники нередко показывали яркий футбол: например, в прошлом сезоне игра в Виго закончилась разгромной победой «Реала» (4:1). Тотал больше 2.5 мяча на предстоящий матч оценен в 1.74, ТМ 2.5 — в 2.18.

Поставить на обмен голами можно за 1.74, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.10.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). Беллингем тащит «Реал» на старте ла лиги. Бенитеса и «Сельту» Джуд тоже не пощадит

Прогноз и ставка на матч «Сельта» — «Реал»

«Кельты» уже давно обитают во втором десятке таблицы, а текущий сезон начали чуть ли не хуже всех. За два тура команда Рафаэля Бенитеса набрала всего одно очко и припарковалась 16-й. «Реал» же стартовал с двух уверенных викторий над «Атлетиком» (2:0) и «Альмерией» (3:1). В шикарной форме самый дорогой новичок мадридцев Джуд Беллингем, который оформил в этих матчах 3+1 по системе «гол+пас». История противостояния тоже говорит о преимуществе бланкос: в предыдущих 10 встречах с «Сельтой» они оформили девять побед, восемь из них — с разницей в два мяча.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.81.

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«Факел» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 25 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
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 4
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Динамо

 3
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Квинси Промес

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