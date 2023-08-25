26 августа «Рубин» и «Динамо» схлестнутся в шестом туре РПЛ. Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени, главный арбитр встречи — Сергей Карасев. Прямую трансляцию с 17.25 мск покажут сайт matchtv.ru, канал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: коэффициент на успех москвичей — 2.30, что составляет примерно 42% вероятности исхода. Выигрыш хозяев оценен в 3.08 (31%), ничья предложена с котировкой 3.63 (26%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном результате принесет 3080 рублей.

Последние две разборки соперников в РПЛ завершились в пользу бело-голубых, но в целом у москвичей нет явного преимущества в противостоянии с казанцами. «Рубин» в предыдущих 10 поединках с «Динамо» в семи случаях как минимум не уступал. Непоражение парней Рашида Рахимова в предстоящей игре можно взять за 1.66.

Вот только наиболее ожидаемые экспертами итоги встречи отразили превосходство гостей:

• 1:1 — за 6.40;

• победа гостей 2:1 — за 8.50;

• 2:1 в пользу «Рубина» и триумф «Динамо» 1:0 — за 10.0.

Эксперты ожидают «верховой» матч: тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.22. Правда, в девяти из 10 предыдущих столкновений в чемпионате команды не добили до трех мячей на двоих.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.58, обратный вариант предложен за 2.38.

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Динамо»

Несмотря на низкую результативность в очных поединках, в этом сезоне коллективы нередко выдают яркие встречи. «Динамо» с 11 меткими выстрелами — одна из самых забивных команд РПЛ (больше только у трех клубов), «Рубин» же как раз много пропускает — 11 мячей, хуже по этому показателю лишь «Оренбург». Также и у москвичей, и у казанцев за пять туров набралось всего по одной игре, в которой не прошел «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

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