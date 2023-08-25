«Рубин» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 26 августа 2023 года
26 августа «Рубин» и «Динамо» схлестнутся в шестом туре РПЛ. Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени, главный арбитр встречи — Сергей Карасев. Прямую трансляцию с 17.25 мск покажут сайт matchtv.ru, канал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: коэффициент на успех москвичей — 2.30, что составляет примерно 42% вероятности исхода. Выигрыш хозяев оценен в 3.08 (31%), ничья предложена с котировкой 3.63 (26%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном результате принесет 3080 рублей.
Последние две разборки соперников в РПЛ завершились в пользу бело-голубых, но в целом у москвичей нет явного преимущества в противостоянии с казанцами. «Рубин» в предыдущих 10 поединках с «Динамо» в семи случаях как минимум не уступал. Непоражение парней Рашида Рахимова в предстоящей игре можно взять за 1.66.
Вот только наиболее ожидаемые экспертами итоги встречи отразили превосходство гостей:
• 1:1 — за 6.40;
• победа гостей 2:1 — за 8.50;
• 2:1 в пользу «Рубина» и триумф «Динамо» 1:0 — за 10.0.
Эксперты ожидают «верховой» матч: тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.22. Правда, в девяти из 10 предыдущих столкновений в чемпионате команды не добили до трех мячей на двоих.
Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.58, обратный вариант предложен за 2.38.
Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Динамо»
Несмотря на низкую результативность в очных поединках, в этом сезоне коллективы нередко выдают яркие встречи. «Динамо» с 11 меткими выстрелами — одна из самых забивных команд РПЛ (больше только у трех клубов), «Рубин» же как раз много пропускает — 11 мячей, хуже по этому показателю лишь «Оренбург». Также и у москвичей, и у казанцев за пять туров набралось всего по одной игре, в которой не прошел «верх» по голам.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0