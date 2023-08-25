25 августа Арсен Захарян может дебютировать в чемпионате Испании. Его новый клуб «Реал Сосьедад» в третьем туре сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом». Встреча пройдет на арене «Гран-Канария» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Гуильермо Куадра.

Баски — фавориты предстоящей игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На их победу предложено поставить за 2.05, что примерно 48% вероятности. На «Лас-Пальмас» выставлена котировка — 4.19 (21%), на ничью — 3.25 (31%).

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«Лас-Пальмас» взял всего один балл в двух встречах на старте сезона. На то, что в этот раз новичок ла лиги не проиграет, котировка — 1.82.

Эксперты считают, что командам будет тяжело оформить хотя бы два мяча. ТБ 1.5 идет за 1.56, ТМ 1.5 — за 2.54.

Два и более мяча в исполнении «Сосьедада» можно оформить за 2.50, хотя бы один гол от «Лас-Пальмаса» — за 1.70.

Обмен результативными атаками не очень вероятен, хотя он состоялся в трех из четырех матчей команд в этом чемпионате. Вариант «обе забьют» предложен за 2.27, «обе забьют — нет» — за 1.64.

На гол Арсена Захаряна в дебютном матче в Испании можно поставить за 6.00.

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