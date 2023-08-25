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Сегодня, 10:15

«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 25 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» 25 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Такефуса Кубо.
Фото Global Look Press

25 августа Арсен Захарян может дебютировать в чемпионате Испании. Его новый клуб «Реал Сосьедад» в третьем туре сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом». Встреча пройдет на арене «Гран-Канария» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Гуильермо Куадра.

Испания. Ла Лига. 3-й тур
25 авг, 20:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад

Баски — фавориты предстоящей игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На их победу предложено поставить за 2.05, что примерно 48% вероятности. На «Лас-Пальмас» выставлена котировка — 4.19 (21%), на ничью — 3.25 (31%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае положительного для них исхода принесет выплату в 2050 рублей.

«Лас-Пальмас» взял всего один балл в двух встречах на старте сезона. На то, что в этот раз новичок ла лиги не проиграет, котировка — 1.82.

Эксперты считают, что командам будет тяжело оформить хотя бы два мяча. ТБ 1.5 идет за 1.56, ТМ 1.5 — за 2.54.

Два и более мяча в исполнении «Сосьедада» можно оформить за 2.50, хотя бы один гол от «Лас-Пальмаса» — за 1.70.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). Беллингем тащит «Реал» на старте ла лиги. Бенитеса и «Сельту» Джуд тоже не пощадит

Обмен результативными атаками не очень вероятен, хотя он состоялся в трех из четырех матчей команд в этом чемпионате. Вариант «обе забьют» предложен за 2.27, «обе забьют — нет» — за 1.64.

На гол Арсена Захаряна в дебютном матче в Испании можно поставить за 6.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лас-Пальмас
ФК Реал Сосьедад
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«Сельта» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 25 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
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Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
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Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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