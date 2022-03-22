23 марта в регулярном сезоне НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Сент-Луисом». Встреча пройдет в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арена» и начнется в 02.00.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно за 2.27 — это примерно 41% вероятности. Триумф «Сент-Луиса» оценивается котировкой 2.70 (35%), а ничья идет за 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 3900 рублей.

Ф1(-2) доступна за 3.70, а Ф2(+2) — за 1.48.

Сделать ставку на первый гол «Вашингтона» можно за 1.81. Аналогичная ставка на «Сент-Луис» есть в линии за 2.65.

Шансы «Вашингтона» забить три шайбы или более оцениваются в 2.27. Та же ставка на «Сент-Луис» имеется в линии за 2.55.