Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Вашингтон» — «Сент-Луис»: прогноз на матч НХЛ 23 марта

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Сент-Луис»
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

23 марта в регулярном сезоне НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Сент-Луисом». Встреча пройдет в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арена» и начнется в 02.00.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно за 2.27 — это примерно 41% вероятности. Триумф «Сент-Луиса» оценивается котировкой 2.70 (35%), а ничья идет за 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 3900 рублей.

Юрген Клопп. «Бенфика» — «Ливерпуль»: Клопп уничтожит команду-сенсацию?

Ф1(-2) доступна за 3.70, а Ф2(+2) — за 1.48.

Сделать ставку на первый гол «Вашингтона» можно за 1.81. Аналогичная ставка на «Сент-Луис» есть в линии за 2.65.

Шансы «Вашингтона» забить три шайбы или более оцениваются в 2.27. Та же ставка на «Сент-Луис» имеется в линии за 2.55.

  • Ф1 (-3.5) — 6.70;

  • ТБ 8.5 — 4.50;

  • Обе забьют: нет — 9.00.

НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Роман с Липницкой, дружба с Туктамышевой. Кто будет защищать честь Тутберидзе на чемпионате мира, куда не пустили россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — СКА: где смотреть матч 22 марта онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости